خليك راجل صاح مالك تشيل سوط وتدق في بنات الناس





#حملة_شيل_سوطك !!

خليك راجل صااح مالك تشيل سوط وتدق في بنات الناس ؛

شفت منها غلط ومخالفة شرعية انصح بالمعروف والكلمة الطيبة

اذا ادتك كف قول لها معليش امكن اسلوبي كان غلط كدة اسمعيني تاني.

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بنت سوط في ظهرها ؟

(ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )

شايفين احسن دي ؛

يعني اي حاجة افضل

الدعوة حكمة

هل وصلتوهن بالدعوة من زماان ؟

شيل ليك منشور سلموا ليها بدل عامل فيها من شرطة السواري

يا رب احفظ بناتنا واهدينا واياهن للخير وابعد عنهن دعاة السوء

محمد هاشم الحكيم