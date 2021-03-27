حركة “مناوي” : اي سوداني من حقه يسكن في الخرطوم
دافع الناطق الرسمي لجيش تحرير السُّودان بقيادة مني أركو مناوي،الصادق علي النور عن تواجد قوات حركات الكفاح المسلّح الموقعة على اتفاقية السلام بجوبا في العاصمة الخرطوم . وقال “النور” في تصريح لـ(الجريدة) إن وجود هذه القوات في العاصمة جاء وفقاً لإتفاقية مع الحكومة الإنتقالية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية،وأردف: هذه الجيوش الكثيرة لديها مهام كبيرة”.
وإستنكر تخوف المواطنين من وجودها في العاصمة الخرطوم فهي قوات سودانية مكونة من أبناء الشعب السوداني . وتساءل: لماذا لم يخافوا من وجود مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في قلب العاصمة بالرغم من ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في كافة السودان .
وزاد: لو في خوف ؛ فمن المفترض توجيه صوب القوات التي ارتكبت جرائم ضد الشعب السوداني وليس ضد من حقق السلام واطاح بالنظام البائد ودافع عن حقوقهم .وشدَّد على أحقية سكن أي سوداني بغض النظر عن عمله العسكري أو غيره بالعاصمة وقال :” أي سوداني من حقه يسكن في الخرطوم “. وأوضح أهمية إبقاء الثكنات العسكرية خارج الخرطوم وهو أمر يجب تنفيذ من قبل كافة القوات النظامية الموجودة في العاصمة وليس الحركات المسلحة فقط.
الخرطوم: سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة
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الثكنات العسكرية موجوده خارج الخرطوم والقيادة العامه عبارة عن مكاتب ادارية فقط والتكتيك العسكري للجيش يعتمد على وجود السلاح في منطقة والزخيرة في منطقة أخرى ، فضلاً عن التأهيل العسكري لافراد الجيش وتدريبهم على التعامل مع المناطق المكتظة بالسكان عكس قوات الدعم السريع والحركات المسلحة التي تم تدريبها على ضرب النار فقط ولا تجيد التعامل إلا في مناطق الحرب
إذا كان من حق اي مواطن سوداني السكن في الخرطوم لماذا يرفض اهل دارفور القبائل العربية ولماذا طالبتم بطردهم من دارفور وهنالك بند كامل في اتفاقية جوبا تتحدث عن الاراضي والحواكير والسكان الأصليين
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك ان فعلت عظيم
تناقضات الحركات المسلحة لا حدود لها ..
انت لم تسقط الحكومه السابقه بل رئيسك كان وزيرا فيها
انتم مجرد مرتزقه تؤجرون بندقيتكم لمن يدفع وما قتالكم في ليبيا الا دليل علي ذلك. لقد هزمتكم الحكومه السابقه وتحولتم بعدها الي مرتزقه والان تريدون ان تتدعوا البطوله ؟
القوات المسلحه التي اذلتك وكسرت تمردك اشرف منك وهي تحظي بدعم كل السودانيين ونرفض كلامك الكاذب عنها.