حركة “مناوي” : اي سوداني من حقه يسكن في الخرطوم





دافع الناطق الرسمي لجيش تحرير السُّودان بقيادة مني أركو مناوي،الصادق علي النور عن تواجد قوات حركات الكفاح المسلّح الموقعة على اتفاقية السلام بجوبا في العاصمة الخرطوم . وقال “النور” في تصريح لـ(الجريدة) إن وجود هذه القوات في العاصمة جاء وفقاً لإتفاقية مع الحكومة الإنتقالية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية،وأردف: هذه الجيوش الكثيرة لديها مهام كبيرة”.

وإستنكر تخوف المواطنين من وجودها في العاصمة الخرطوم فهي قوات سودانية مكونة من أبناء الشعب السوداني . وتساءل: لماذا لم يخافوا من وجود مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في قلب العاصمة بالرغم من ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في كافة السودان .

وزاد: لو في خوف ؛ فمن المفترض توجيه صوب القوات التي ارتكبت جرائم ضد الشعب السوداني وليس ضد من حقق السلام واطاح بالنظام البائد ودافع عن حقوقهم .وشدَّد على أحقية سكن أي سوداني بغض النظر عن عمله العسكري أو غيره بالعاصمة وقال :” أي سوداني من حقه يسكن في الخرطوم “. وأوضح أهمية إبقاء الثكنات العسكرية خارج الخرطوم وهو أمر يجب تنفيذ من قبل كافة القوات النظامية الموجودة في العاصمة وليس الحركات المسلحة فقط.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة