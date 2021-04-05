حمدوك يدشّن”معرض صنع في السودان” خلال ساعات





بمشاركة 50 شركة.

يدشن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك ،الثلاثاء ، فعاليات الدورة الحاديه عشر لمعرض صنع فى السودان تحت شعار ثورة صناعية بجودةٍ عالميةٍ بمشاركة ٥٠ شركة والذي تنظّمه وزارة الصناعة بالتعاون مع اتّحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة.

وأعلن وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، عن اتّجاهٍ لإقامة معرضٍ دائمٍ للسلع بالتنسيق مع برنامج سلعتي والتعاونيات والشركات ونقل التجربة للولايات.

وأضاف” نسعى إلى تنظيم معرض صنع فى السودان بدول الجوار لأجلّ تحفيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة وفكّ أزمة العملة.

وأوضح الشيخ أنّ المعرض يستهدف تسليط الضوء على الصناعة الوطننية وتخفيف الأعباء المعيشية التي نتجت عن تدهور سعر الصرف.

باج نيوز