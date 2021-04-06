السودان أمام خيارين لا ثالث لهما إما ان يسقط في مستنقع الحرب والفوضى أو (..)
السودان ضاع في الساعة التي تأمر فيها العملاء علي هيئة العمليات بحلها؟
تحييد جهاز الأمن الوطني وإخراجه من المعادلة تحت حجة الكيزان ؟
تسريح الشرفاء والوطنيين من ابناء القوات المسلحة تحت شعار هيكلة الجيش؟
الهيئة، الجهاز والجيش ديل كانوا صمام أمان وحراس هذه البلد من اطماع ال زائد والسيسي.
بالله العظيم ديل كلهم يفرتقوهم ونحن نصفق! بلينا الكيزان! لكن مافي زول سأل نفسه لماذا لم يشمل هذا التسريح والهيكلة الدعم السريع؟
ماهو واقع الدعم السريع اليوم؟ ماهو إسهامه في الفشقة والجنينة وفي كل ما يحدث من أحداث ؟ للعلم الدعم السريع أسس لحماية الحدود؟
السودان أمام خيارين لا ثالث لهما إما ان يسقط في مستنقع الحرب والفوضى وهو الخيار الاقرب الي الواقع!
او ان ينهض هذا الشعب علي قلب رجل واحد ليوقف هذا السقوط.
ادركوا ما يمكن إدراكه من الجيش السوداني والا فستصبحون علي وطن قوام جيشه (مرتزقة) لا يؤمنون بعقيدة الوطن! لكنهم يؤمنون بمن يدفع لهم أكثر والدافعين لشراء الوطن لا حصر لهم..
✍️ : الربيع عبد المنعم
3 تعليقات
والله ما قلت الا الحق ، لكن لا آذان تسمع
يا راجل !!!!
عمر البشير كان العوبة في يد السيسي وبن زايد . وكان مستعد للرضوخ لأي توجيهات وإملاءات منهم في أواخر أيامه عشان يستمر في السلطة .
كلامك صحيح مائة فى المائة هيئة العمليات والشرفاء من القوات المسلحة هم من كانوا فى خطوط الدفاع الاول لحماية السودان من الاعداء خاصة المتمردين ونفس الخطأ الذى ارتكبته حكومة ابريل بحل جهاز الامن تم تكراره الان بحل هيئة العمليات كان من الممكن تسريح من هم على علاقة بالانقاذ وترك الشرفاء منهم كان عددهم تقريبا 15 ألف مقاتل لايمكن ان يكون بالكامل يدينون بدين الانقاذ والشيء الخطير الاخر هيكلة الجيش السودانى يعنى قحت عاوزة يتم تسريح الضباط والجنود عشان يدمجوا متفلتى الحركات المتمردة والذين هم اصلا لا علاقة لهم بعقيدة الجيوش ولا الانظمة العسكرية التى تضبط القوات المسلحة يعنى ما ممكن تجيب واحد عقيد خلا عشان يصبح عقيد فى الجيش السودانى كدا يصبح الجيش عبارة عن مليشبا ذى مليشيا الحبشة اذن فى هذه الحالة يجب الغاء الكلية الحربية واى زول عاوز رتبة عسكرية ياخذ واحدة ويصبح قائد معقول انا خريج الكلية الحربية ارفع سلام تحية لفريق خلا معقول الكلام دا ؟؟؟؟؟ غايتو القصة جاطت متمردين اصبحوا يقودوا الجيش السودانى النظامى