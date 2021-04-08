داليا الياس: تخيلوا نحن لينا 5 يوم ماعندنا موية!!!





تخيلوا نحن لينا ٥ يوم ماعندنا موية!!!

عارفين يعنى شنو مافى موية فى شقة فيها ٨ أشخاص بيستخدموا الحمام !!!

تخيلوا نحن بنشترى يومى موية شراب بى ١٠٠٠ ج وأنا زولة أساساً ماعندى دخل ثابت…. يعنى تقدروا تقولوا بنشتريها على الحساب لحدى ماتفرج!!!

نحن بنهاجر من جبرةلحدى ابو ادم لى ناس أمى يووومى عشان نستحما ونغسل هدوم المدارس ونملا لينا باغة باغتين للحمام وبعد داك المكوة فى يد الله!!!

ده حى كاااامل بقى كل همو يفتش حبة موية يتسوك بيها الصباح ويغسل وشو ويفر من البيت!!!

وماعارفين نقبل وين ولا نشكو لى منو ولا الحاصل شنو ولا نحل المشكلة دى كيف؟!!!

عن أهالى جبرة/الشهيد طه الماحى/جنوب منتزه الدوحة…. عاجل لمن يهمه الأمر من مسؤولى قطاع المياه…. لو كان للأمر ولا للإنسان أهمية فى البلد دى!!!

اللهم أنت حسبنا…. وقد ضاق بنا جميع الحال

ياربى كيف عاملين أهلى المنسيين؟!!

الحمد لله على نعمة العافية ❤️

#الماء_عصب_الحياة

د(اليا) س