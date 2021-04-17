



بماذا أجاب البرهان على أهم سؤال يتعلق بالوضع المعيشي المتردي للمواطن السوداني، في مقابلة قناة العربية الحدث هذا المساء!

#مذيع_العربية:

سيدي الرئيس كنت تقول أن السودانيين صبروا علينا كثيراً .

يواصل المذيع: من خلال لقاءاتنا في الشارع، يبدو ان الكثير من السودانيين متذمرون وغير صابرين على الحالة التي وصل إليها البلد، وأقصد الوضع الاقتصادي.

ماذا أنتم فاعلون في هذا الشأن؟

#رد_البرهان (كما هو):

(آ..آ..آ) نحن كحكومة فترة انتقالية، نحن في المجلس السيادي، واخواننا في مجلس الوزراء نعمل سوياً من أجل بذل كل الجهود الممكنة لمعالجة الضائقة الاقتصادية.

صحيح توجد ضائقة اقتصادية، (آ..آ.. آ.. آ) ومعالجتها كما ذكرت أنا في مقابلات سابقة او فترات سابقة، واحدة من العلاجات صعبة (آآآ) واحدة من الجراحات صعبة، الشعب السوداني تحملها، واظنو سيتحمل من أجل التغيير .

الشعب السوداني صابر وصبر ليحصل تغيير فعلا، عشان كده بضحي بكل ما يملك، عشان (آآآ) في النهاية المردود يكون ايجابي في المستقبل ان شاء الله.

#فاهمين_حاجه؟!

ابومهند العيسابي

حاولت افرغ هذه الاجابة، بضبانتها بما فيها (آ.. آ .. آ ) ويمكنكم الرجوع لها