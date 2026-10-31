لا قضية فى إعلام العالم هذه الأيام إلا انتخابات الكنيست فى اسرائيل، وما سوف ينتج عنها على مستوى المعسكرين المتنافسين!.

وهى تحتل هذا القدر من الاهتمام لعدة أسباب أهمها أن الرئيس ترامب أعلن تأييد نتنياهو فى السباق، ومع ذلك، فيبدو أن الرعونة المعتادة من جانب ترامب فى الكثير من قراراته قد جاءت بعكسها حين أعلن تأييد معسكر ضد آخر فى الانتخابات!.

والدليل على ذلك أن معسكر نتنياهو لم يستطع توفير الأغلبية التى تجعله قادراً على تشكيل الحكومة الجديدة، ولم يحصل سوى على ٥٣ مقعداً فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى ٦١ لتشكيل الحكومة!.. صحيح أنه حصل على هذا العدد بعد فرز ٩١٪ من أصوات الناخبين، ولكن السؤال هو عما إذا كانت حصيلته فى التسعة فى المائة المتبقية سوف توفر له ما ينقصه من مقاعد؟.

أما المعسكر المنافس برئاسة جادى آيزنكوت فلم يحصل إلا على ٤٨ مقعداً، ولا معنى لذلك إلا أن المأزق الذى يواجه معسكر نتنياهو يواجه معسكر آيزنكوت أيضاً، ولكن بدرجة مختلفة طبعاً، وبحكم الفارق بين أعداد المقاعد فى المعسكرين.

تتبقى الأحزاب العربية التى تمثل ما يسمى عرب ١٩٤٨، فهى قد حصدت ١٩ مقعداً وأصبحت قادرة على ترجيح كفة معسكر من المعسكرين بسهولة. إنها إذا انضمت لمعسكر نتنياهو ففى مقدوره تشكيل الحكومة الجديدة دون مشكلة، وكذلك الحال مع معسكر آيزنكوت.. ولكن نتنياهو كان قد أعلن أنه لن يتحالف مع الأحزاب العربية لأى سبب وتحت أى مسمى!.

وسوف نرى ما إذا كان سيصمد فى هذا الموقف أم لا؟.. فهو يعرف أن عدم عودته على رأس الحكومة يعنى احتمالاً قوياً بالذهاب إلى السجن فى ٤ قضايا جنائية يقف فيها أمام القضاء، أو فى مسؤوليته عن الفشل فى مواجهة طوفان الأقصى فى وقت وقوعه.. وفى الحالتين فإن السجن أمامه وخلفه أيضاً.. وهذا ما قد يجعله يقبل بالتحالف مع الأحزاب العربية، فلا يكون تحالفه إلا كمن يتجرع كأساً من السم مضطراً!

العجيب فى المعادلة التى كشف عنها سباق الكنيست أن تبقى إسرائيل عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة، إلا بعون من عرب ٤٨ الذى هُم أصحاب فلسطين المحتلة!.. والأعجب أن يندفع ترامب فى تأييد معسكر نتنياهو متصوراً أن تأييده يكفى للعودة بصديقه فى تل أبيب إلى رئاسة الحكومة، فإذا بالاثنين أضعف من بيت العنكبوت.

سليمان جودة – المصري اليوم

