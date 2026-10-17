عن استفزاز ماكرون لترامب باحتجاز ناقلةٍ تحمل النفط الروسي، كتب رسلان دميترييف، في “أرغومينتي إي فاكتي”:

قد يوجه دونالد ترامب ضربة قاسية للاقتصاد الفرنسي ردًا على القرصنة، التي تهدد “صفقة الديزل” مع روسيا. فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية، عن احتجاز ناقلة النفط DF Peak، التي ترفع علم بنين، في المحيط الهندي. وتُظهر لقطات مصورة قوات خاصة فرنسية تصعد إلى الناقلة وتسيطر عليها تحت تهديد السلاح. ويُتهم طاقمها بـ”نقل الوقود بشكل غير قانوني” و”استخدام علم زائف”.

ووفقًا للباحث في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيودوروف، يسعى ماكرون من خلال احتجاز الناقلة إلى تحقيق هدفين: تغذية المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، ومحاولة استفزاز ترامب، لعدم رضاه عن قراره بشأن وقود الديزل.

وقال فيودوروف: “احتجاز الناقلة “دي إف بيك” هو تنفيذ لقرار محاربة ما يُسمى بالأسطول الخفي، مع أن ماهيته غير واضحة. لا يوجد مثل هذا المفهوم في القانون الدولي؛ بل ابتكره الأوروبيون أنفسهم لعرقلة جهودنا. ويأتي هذا في إطار الاستياء من الاتفاق المُبرم بين روسيا والولايات المتحدة. في أوروبا، يرون في الاتفاق طعنة في ظهر الاتحاد الأوروبي. يقولون إن ترامب قد انزاح فعليًا إلى موسكو، ما يعني ضرورة محاربة جميع إمدادات المنتجات النفطية الروسية؛ ويبدو أن هذا المنطق قد ساد. لكن ثمة سؤالًا جديًا هنا: كيف سيرد ترامب والولايات المتحدة، اللذان يمتلكان على الأرجح قوة أكبر، إن صح التعبير، لخنق أوروبا وماكرون. سنرى ما سيقوله الأمريكيون في هذا الشأن”.

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روسيا اليوم