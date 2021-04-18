شاهد بالفيديو.. برنامج (إنساني) يوثق لذوي الإعاقة من المتعففين يكتسح البرامج الرمضانية بالسودان.. حلقاته تحمل مفاجأت غير متوقعة ومتابعيه يراهنون على نجاحه





سحب برنامج رمضاني يبث على فضائية النيل الأزرق السودانية البساط من جميع البرامج التي تعرض على الشاشات السودانية وذلك بسبب فكرته الرائعة والتي تهدف لتسليط الضوء على شريحة مهمة بالمجتمع وهي شريحة الناس ذوي الإعاقات من مكفوفين ومعاقين وغيرهم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تم تصوير حلقات البرنامج مع عدد من المكفوفين والمعاقين الذين أثبتوا نجاحهم وأصبحوا علامات بارزة في مجالاتهم المتخصصة, ليؤكدوا أن المعاقين متعففين وقادرين على تحمل مسؤولياتهم والعمل في مناصب هامة وفي مشاريع ناجحة.

من ضمن الحلقات التي حصدت نسبة مشاهدات عالية حلقة اليوم الخامس والتي كان بطلها أبو زيد حسين محمد أحمد المعاق بصريا والذي تحدث عن حياته وتعليمه وعمله, وقد كشف أبو زيد عن مفاجأت كبيرة عندما أكد قدرته على لعب الشطرنج ببراعة إضافة لتصفحه وإطلاعه رغم الإعاقة.

كما كشف عن دراسته بكلية الأداب قسم اللغة الفرنسية ويعمل كمعلم للغات بالأكاديمية الأمريكية للتكنلوجيا في اللغتين الانجليزية والفرنسية.

متابعي البرنامج وناشروا حلقاته على السوشيال ميديا ومواقع التواصل أكدوا أن البرنامج يعتبر الأنجح لأنه يحمل رسائل هامة ويوثق لشريحة مهمة بالمجتمع وعن مواهبهم وإمكانياتهم التي يجهلها الناس إضافة لتغير مفهوم أن المعاق بحاجة لتعاطف الناس معه, وهو ما نفاه هؤلاء المبدعين بانجازاتهم وبتعليمهم ومواهبهم الكبيرة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين