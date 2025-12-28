مداراتمنوعات

شاهد.. الفنان شريف الفحيل يعلن الصلح مع شقيقه محمد بصور معبرة وتدوينة مؤثرة: (بكتب قولي انا في اخوي، الغالي ود امي وابوي)

2025/12/28
607892700 1396031211892737 4798008721543089661 n

نشر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, صور معبرة وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

606679289 1396031201892738 2208869800385756495 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن الفحيل, عبر الصور عودة العلاقة بينه وبين شقيقه الفنان محمد الفحيل, بعد القطيعة التي كانت بينهما وفقاً لما ذكر في بث مباشر سابق.

605869764 1396031255226066 3731131671303906034 n

وكان شريف, قد وصل مصر, الأسبوع الماضي, والتقى بعائلته المكونة من والده وشقيقه محمد, اللذان يقيمان بالقاهرة.

607892700 1396031211892737 4798008721543089661 n

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور التي قام بنشرها الفنان شريف الفحيل, تبادله الأحضان مع شقيقه محمد, وكتب شريف, على الصور: (بكتب قولي انا في اخوي، الغالي ود امي وابوي).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/28