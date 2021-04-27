المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة هو حمدوك أدي الشعب كله بالجزمة ماعدا جداده





⛔ الحكومة الانتقامية _________

الموية القاطعة دي مسؤولية منو يا جماعة؟؟؟

والكهرباء قاطعة من 7 دي مسؤولية منو؟؟؟

منتظرة شنو حكومة الفشله ديل عشان تمشي أو يكون عندهم دم ويستقيلوا ..

وصلت الشعب الي مستوي من ضيق المعيشة وحالة من الضنك ما طبيعية …

دي حكومة إنتقامية بحته وبأجنده خارجية ح تنفذه وتمشي وما بهمهم المواطن يموت بالعطش والجوع وح يموت فطيسه

يشهد الله الناس ديل لو طلعوا الشارع العام وشاف الشعب دا بقي بكرهم قدر شنو كان عرفوا حجمهم الطبيعي .

المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة دي هو حمدوك

وحمدوك ادي الشعب كلووو بالجزمة ماعدا جداد حمدوك والكذابين ناس سلك….

عائشة الماجدي