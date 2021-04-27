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المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة هو حمدوك أدي الشعب كله بالجزمة ماعدا جداده
⛔ الحكومة الانتقامية _________
الموية القاطعة دي مسؤولية منو يا جماعة؟؟؟
والكهرباء قاطعة من 7 دي مسؤولية منو؟؟؟
منتظرة شنو حكومة الفشله ديل عشان تمشي أو يكون عندهم دم ويستقيلوا ..
وصلت الشعب الي مستوي من ضيق المعيشة وحالة من الضنك ما طبيعية …
دي حكومة إنتقامية بحته وبأجنده خارجية ح تنفذه وتمشي وما بهمهم المواطن يموت بالعطش والجوع وح يموت فطيسه
يشهد الله الناس ديل لو طلعوا الشارع العام وشاف الشعب دا بقي بكرهم قدر شنو كان عرفوا حجمهم الطبيعي .
المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة دي هو حمدوك
وحمدوك ادي الشعب كلووو بالجزمة ماعدا جداد حمدوك والكذابين ناس سلك….
عائشة الماجدي