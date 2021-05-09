



فضيل كتر خيرو فتح المعركة الحقيقية بين الغلابة الحقيقين والبسطاء وعمال المزارع وبين اولاد الخرطوم المهندمين القارين في قارات الدنيا.

فضيل ما فتح موضوع سيداو بس، فضيل فضح زيف الذين أزكموا انوفنا بحرية سلام وعدالة ثم في اول اختبار صادرت نخبهم المتمسحة بكريمات الشعر و المتعطرة بالعطور الباريسية حق تعبير من يسمونه استهزاءا واستهتارا “بانقا” و “ابجيقة” اللي هو المزارع والراعي والعامل البسيط اب عرقا يخر.

فضيل فضح الولاد الناعمين ناس مامي وبابي الشايفين (تعال هنا يا جنا) او(يا ولدامي) دي عبارات متخلفة، وشايفين فضيل بيقدم فن رديء ومتخلف، عارفين ليه: لانو بيذكرهم بحقيقتهم وتاريخهم وجذورهم البحاولوا يهربوا منها بعد ما سكنوا القصور و لبسوا لبس الخواجة وبياكلوا في اوزون.

المقاطع النشرها فضيل دي ممكن ما نكون بنعاين ليها انها عبرت عن حقائق كاملة او صحيحة كلها وممكن المقاطع تكون احتوت على حاجات مفروض تتعدل، لكن نحنا فضيل مثل لينا الرمزية لملايين المسحوقين والمهمشينهم شفع الثقافة الفي وسائل التواصل ديل.

فضيل مثل صوت الملايين الذين يساقون للذبح دون ان يستشاروا او يقدم لهم حتى عليقة ما قبل الذبح.

فضيل حرك صراع الطبقات الحقيقي بين الشايفين ٩٠ في المية من الشعب ده ابجيقات ومتخلفين والشايفين روحهم كتار على انو يتقال ليهو (ها الجنا اب رويس ده) ولا ( أب جنقور في فاشر ما عندو رأي) .

عشان كدة والله

#فضيل_يمثلني

ويمثل ابو اهلي زاتو.

Hatim Abbas