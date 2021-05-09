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محمد السر: الكيزان لن يسقطوا حكومة قحت والسبب (..)
#إفطارات_الكيزان
وتيرة النشاط السياسي ترتفع مثل المباريات الإعدادية معاودتهم النشاط السياسي أمر مطلوب وتنظيم الإفطارات في رمضان نشاط سياسي ناجح في كل الولايات.
الكيزان لن يسقطوا حكومة قحت والسبب في ذلك أنها ستسقط لوحدها وتقدم للكيزان أفضل إعلان مجاني لصالحهم عند مقأرنة الشعب الفرق بين حكم الكيزان وحكم قحت وأخواتها.
#الوعي_مهم
محمد السر مساعد
2 تعليقات
ايوة حكومة ضعيفة وفاشلة وحتسقط ولكن الكيزان يشموها قدحة والمجرب الفاشل لا يجرب مرة اخري . كيزان علي قحت كلكم سجم في سجم . الا يوجد رجل رشيد في السودان يخرج هذا الشعب المسكين المغلوب علي امره من هذه الحفرة ؟
لانهم ببساطة لا يريدون اسقاطها سيسقطها الشعب حتما ولا جدال في ذلك لان سقوطها الاخلاقي حدث وسقوطها في الخدمات حدث وسقوط مصداقيتها تجاوزه الشعب متبقي السقوط الفعلي وسيكون قريبا ومجلجلا باذن الله