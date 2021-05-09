محمد السر: الكيزان لن يسقطوا حكومة قحت والسبب (..)





#إفطارات_الكيزان

وتيرة النشاط السياسي ترتفع مثل المباريات الإعدادية معاودتهم النشاط السياسي أمر مطلوب وتنظيم الإفطارات في رمضان نشاط سياسي ناجح في كل الولايات.

الكيزان لن يسقطوا حكومة قحت والسبب في ذلك أنها ستسقط لوحدها وتقدم للكيزان أفضل إعلان مجاني لصالحهم عند مقأرنة الشعب الفرق بين حكم الكيزان وحكم قحت وأخواتها.

#الوعي_مهم

محمد السر مساعد