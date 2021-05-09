سد النهضة .. أثر ايجابي على الكهرباء ومخاوف على الري





يتفق خبراء في مجال الطاقة، على جدوى إنشاء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على بعض القطاعات في السودان، كما يتفق البعض الآخر على وجود تخوفات من آثار سلبية على قطاعات أخرى.

ومن المتوقع أن يسهم السد بشكل إيجابي في مجال توليد الكهرباء، أما السلبيات فمنها الأثر على منظمومة الري بالسودان.

في مجال الطاقة، يشير خبير المياه، بابكر برسي، إلى أن أثر سد النهضة على الكهرباء أثر إيجابي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يزيد التوليد الكهربائي المائي في السودان بما يقارب 50%.

وقال برسي إن الخلافات الجارية الآن ليست حول الآثار الإيجابية للسد وإنما فترة الملء الأول، لجهة أن السد سيحدث آثارا بعد الملء الكامل، وهي مرحلة لم نصل لها، ومن المرجح أن نصلها بعد أربع أو خمس سنوات، والأثر الدائم، فالنقاش الآن حول الأثر أثناء الملء الأول.

وبشأن خيارات السودان في ظل إصرار اثيوبيا على الملء دون التوصل إلى إتفاق، قال إن ذلك يتطلب استعدادا واخذ بعض الإجراءات الاستثنائية والوقائية حتى لا يحدث أثر سلبي أثناء فترة الملء الأول، مثلاً هذا العام بمعرفة متى ستبدأ إثيوبيا الملء وما هي الكميات التي ستخزنها يومياً، ووفق ذلك يمكن للسودان أن يبرمج على هذا البرنامج الأثيوبي، لكن أثيوبيا ترفض إعطاء معلومات عن برنامج الملء وبالتالي خيار السودان الذي عمله بناء على أسوأ سيناريو متوقع وقام على هذا الأساس بتخزين كمية من المياه في سد الروصيرص وهي كافية لمقابلة إحتياجات الري بمشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى، وإذا كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة لكي لا يحدث أثر سلبي، وهذه إجراءات يتم اتباعها لتجنب أي آثار أخرى، لكن هذه كما ذكرت متعلقة بالملء الأول.

وأرجع رفض أثيوبيا توسيع مظلة الخبراء ورفض ادخال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي، لأن اثيوبيا تماطل والزمن في صالحها كلما طالت المفاوضات هي في النهاية مستمرة في بناء السد وتريد وضع الكل أمام الأمر الواقع، بالتالي لا تريد شيئا ملزماً، كما أن الإشكال الرئيس لأثيوبيا طبعاً في المناقشات الماضية تم الاتفاق على 90% من التفاصيل تبقت 10% وهي خاصة بالجوانب القانونية وهي لا نريد توقع على اتفاق يكون ملزم لها وتفتكر هذا سيكون ملزما لها إذا أرادت مستقبلاً عمل سدود إضافية على النيل الأزرق، وتعتقد التوقيع على أي اتفاق سيقيد عن فرصها لعمل سدود أو مشروعات جديدة على النيل الأزرق وتفتكر النقاشات هذه تكون مبادئ استرشادية وغير ملزمة لها.

الخرطوم- جمعة

صحيفة الصيحة