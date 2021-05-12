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مزيدا من الدماء؛ قبل خمسة ايام من مؤتمر باريس؛ للاستثمار في السودان!!
من القاتل؟
مزيدا من الدماء؛ قبل خمسة ايام فقط من مؤتمر باريس؛ للاستثمار في السودان!! هل يصدق العالم ما يقال في قاعة المؤتمر أم ما يراه بأم عينيه في شوارع الخرطوم؟
بقلم
عثمان ميرغني
2 تعليقات
يابو عفان انت ماعارف القاتل منو بتسال كمان ماهم الشويعيين منو البصطاد في الما العكر. خليكم واعيين ياحليلك يابشه.
انت همك كلوا مؤتمر باريس
زكري مرور سنتين علي فض الاعتصام واستشهاد العزل في محيط القيادة اسمي معاني من اي مؤتمر الشحدة والتسول لا رجاء فيه