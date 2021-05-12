مزيدا من الدماء؛ قبل خمسة ايام من مؤتمر باريس؛ للاستثمار في السودان!!





من القاتل؟

مزيدا من الدماء؛ قبل خمسة ايام فقط من مؤتمر باريس؛ للاستثمار في السودان!! هل يصدق العالم ما يقال في قاعة المؤتمر أم ما يراه بأم عينيه في شوارع الخرطوم؟

بقلم

عثمان ميرغني