فضيل: خالص التعازي للأُسر المكلومة بفقد فلذات أكبادها في ذكرى فض الإعتصام





تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعاً وبلادنا ترفل في نعيم، رخاءاً سخاءاً وسائر بلاد المسلمين.

خالص التعازي للأُسر المكلومة بفقد فلذات أكبادها في ذكرى فض الإعتصام نسأل الله أن يتقبلهم عنده شهداء ويسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب أهليهم وذويهم وأصدقائهم ومعارفهم، ويلهمهم الصبر الجميل.

والأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين شفاءاً لا يغادر سقماً إن شاء الله.

محبكم في الله/ عبد الله عبد السلام “فضيل” والمجموعة

عبد الله عبد السلام فضيل