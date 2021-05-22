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يكفي البرهان والقادة العسكريين فقط كإنجاز إسترداد الفشقة
#البرهانVSالفشقة
إسترداد الفشقة أغضب اثيوبيا جدا لأنها المنطقة الوحيدة التي يتم فيها الزراعة بكميات كبيرة وإنتاج وفير.
الأرض الإثيوبية جبلية وليس لديهم مسطحات زراعية وتوقيت السودان لإسترداد الفشقة كان ضربة معلم.
يكفي البرهان والقادة العسكريين فقط كإنجاز إسترداد الفشقة في كامل الفترة الإنتقالية.
#الوعي_مهم
محمد السر مساعد
تعليق واحد
الارض الصالحة للزراعة باثيوبيا ٧٤ مليون فدان مستغل منها حوالى ٨ مليون فدان تقريبا
وتم الاستيلاء على اراضى الفشقة من قبل جنرالات من قومية الامهرا كاستثمار خاص