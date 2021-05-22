



#البرهانVSالفشقة

إسترداد الفشقة أغضب اثيوبيا جدا لأنها المنطقة الوحيدة التي يتم فيها الزراعة بكميات كبيرة وإنتاج وفير.

الأرض الإثيوبية جبلية وليس لديهم مسطحات زراعية وتوقيت السودان لإسترداد الفشقة كان ضربة معلم.

يكفي البرهان والقادة العسكريين فقط كإنجاز إسترداد الفشقة في كامل الفترة الإنتقالية.

#الوعي_مهم

محمد السر مساعد