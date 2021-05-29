هل يصبح حميدتي مانديلا السودان ؟





مبروك الفريق حميدتي ورحم الله شيخ حسن الترابي…

يقال والعهد علي الراوي في واحد من شبابنا زمان كلفو في ولاية بأمانة الفكر والثقافة فصاحبنا كما يقول اهلنا المسيرية (قام فوق) وقال ماداير يبقي امين ثقافة ولا فكر!

وبالواضح قال ليهم انا داير احكم وابقي زول حكم والفكر دا ما ببقييني حاكم وانا لو قريت كتب الدنيا دي كلها ما حافوت شيخ حسن الترابي في الفكر والثقافة والعلم وبعد دا ما حكم وماف مفكراتي بقي وزير ذاتو!

فيا جماعة ادوني الامانة السياسية 😁

كمان اخونا حميدتي زول باديه وخلاء بعيدا عن اتفاقنا او اختلافنا معاه لكنه استطاع ان يلعب سياسية بصورة ممتازه وحجز لنفسه موقعا متقدما في دفاتر التاريخ السياسي السودانى ان كان سلبا او إيجاباً ‘ شاب بسيط استفاد من الفرص التي ساهم في صناعتها ايضا ولازال يحاور ويراوغ محاولا العبور في عش دباير العالم بأجهزة استخباراته وامنه و عملائه..

وان نصحه البعض في تقديم مبادرة لحقن دماء ولم شملنا كسودانيين يكون ماقصر ليصبح مانديلا السودان..

طبعا حيعلق بعضهم بان السلاح هو من صنع حميدتي بس يا أولادي السلاح دا ذاتو كان مالقي ( فكاره ودباره) ما بفيدك بحاجه..

محمد النظيف