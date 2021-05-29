شبح “الجنائية” يرعب “المخلوع” وهيئة محامي دارفور تتمسك بتسليمه لـ(لاهاي)





كشفت مصادر متطابقة عن حالة من الارباك واللغط تدور بين “المخلوع” وهيئة الدفاع عنه وبعض أعوانه، المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لاشتباههم في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بدارفور. وقالت المصادر إن بعض المشتبه بهم أعلنوا مواقف إيجابية تجاه الجنائية عقب بيان “أحمد هارون” قائد مليشيات مساندة للمخلوع، وأحد المطلوبين الخمسة بجانب “البشير وكوشيب”.

ووفقاً للمصادر فإن أغلب المطلوبين مؤيدون لـ”هارون” لأسباب وتخوفات تخصهم، عدا “المخلوع” الرافض للمثول أمام الجنائية، وقالت المصادر إن مشادة كلامية حدثت بين متهمين – لم تسمهم – عقب الجلسة الأخيرة لمحكمة مدبري الانقلاب. وتمسك نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود في إفادته بحسب صحيفة الحراك السياسي، بضرورة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن محاكمة المخلوع بالداخل مرفوضة تماماً.

الخرطوم (كوش نيوز)