انفلات الأسعار يعكس عدم انضباط الحكومة قبل التجار





عجيب امر السيد وزير التجارة الذي يخطط لحملة امنية لضبط الأسعار في السوق ومعاقبة التجار المخالفين. فرض تسعيرة ملزمة ينجح فقط في ظل استقرار في مستوي الأسعار العام ويستحيل تحت تضخم يومي. علي سبيل المثال, أسعار كل السلع تتأثر بسعر الدولار أما لأنها مستوردة أو لان بعض مدخلات انتاجها مستوردة أو انها خاضعة لترحيل وخدمات توزيع بعض مدخلاتها مستورد.

ما هو سعر الصرف الذي ستبني عليه وزارة التجارة التسعيرة الرسمية الملزمة والتي ستعاقب التاجر الذي ينحرف عنها؟

أهو السعر التأشيري؟

سعر السوق الأسود؟

اعلي سعر في مزاد بنك السودان؟

ادني سعر في المزاد؟

وما هي الفترة الزمنية التي سيتم تحديد سعر السلعة بناء علي سعر صرفها وما هو المنطق الاقتصادي؟

سعر صرف اليوم؟

سعر صرف يوم شراء السلعة والتعاقد عليها في الخارج؟

سعر صرف يوم وصولها الي الميناء؟

انفلات الأسعار سببه عدم انضباط الصرف الحكومي وليس تلاعب التجار والعلاج ان تنضبط الحكومة قبل ان تطلب من التجار ان ينضبطوا عنابة عنها.

معتصم أقرع