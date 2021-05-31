سد النهضة .. صلف إثيوبى وعجز إقليمي





الولايات المتحدة تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا على الانخراط في المفاوضات

على إثيوبيا التوقّف عن السعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيّقة

عدم التوصل إلى حل يقود إلى تغيُّر المناخ وموجة من الهجرة غير الشرعية للغرب

الصراع سيؤدي إلى اندلاع العنف في المنطقة والإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التهديد الذي يشكله سد النهضة ليس افتراضياً ولكنه حقيقي

إثيوبيا تسعى لتحويل الانتباه إلى التزاماتها القانونية الدولية الفعلية تجاه جيرانها

أديس أبابا تسعى لتأجيج نيران الصراع من خلال تشويه سمعة مصر والسودان

أكدت صحيفة “فورن بولسي” الأمريكية، وجود مخاطر حقيقية تجر كامل المنطقة والإقليم إلى الصراع جراء الملء الأحادي الثاني لسد النهضة الاثيوبي، متهمة إثيوبيا بتأجيج نيران الصراع من خلال تشويه سمعة كل من مصر والسودان من أجل تبرير تصرفاتها الأحادية التي تجر المنطقة إلى الصراع.

وقالت الصحيفة: تعمل إثيوبيا على تأجيج النيران من خلال تشويه سمعة السودان ومصر عبر دفع الرواية الشعبوية المضللة التي تحاول وصف المخاوف بشأن سد النهضة على أنها متجذرة في الاستعمار، مدعية أن جيرانها في المصب يعارضون تنمية إثيوبيا ويحاولون فرض المعاهدات الاستعمارية عليها.

تنصل ومراوغة

وأضافت: تم تصميم هذا الوصف الخاطئ للسماح لإثيوبيا بتحويل الانتباه عن التزاماتها القانونية الدولية الفعلية تجاه جيرانها في اتجاه المصب، والتي تشمل العديد من المعاهدات الدولية التي وقعتها إثيوبيا – جميعها، بدون استثناء واحد، كدولة مستقلة ذات سيادة – بما في ذلك في 1902، 1993، و2015. خدمت هذه المعاهدات ولا تزال تخدم المصالح الوطنية لإثيوبيا، بما في ذلك على سبيل المثال، ما يتعلق بحدودها. ومع ذلك، في حين أن إثيوبيا جنت الفوائد من توقيع هذه المعاهدات، فقد حاولت مرارًا وتكرارًا التنصل من التزاماتها المتعلقة بنهر النيل بموجب نفس المعاهدات.

نية مبيَّتة

كان الوضع كما هو عليه اليوم، يمكن تجنبه تمامًا. كان هناك حل قابل للتطبيق مطروحًا على الطاولة. في عام 2019، بعد عقد من الرفض القاطع لأي نوع من الاتفاق، ناهيك عن مشاركة أي وسطاء أو مراقبين، قبلت إثيوبيا أخيرًا مشاركة ومساهمة واشنطن والبنك الدولي في هذه العملية. كانت الدول الثلاث على وشك توقيع اتفاق عادل، اتفاق تسوية مستوحى من نموذج التعاون الناجح الذي يحكم حوض نهر السنغال. لكن في الساعة الحادية عشرة، تراجعت إثيوبيا فجأة وادعت أن الاتفاقية المقترحة حرمت إثيوبيا من حقها في توليد الكهرباء بكفاءة من سد النهضة أو الخضوع لمشاريع مستقبلية، وأنها حاولت فرض حصص مياه لا تشترك فيها إثيوبيا.

على عكس الادعاءات الإثيوبية، أكدت هذه الصفقة التوفيقية لإثيوبيا أنها ستولد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة على نحو مستدام عند المستويات المثلى، في جميع الظروف الهيدرولوجية، مع حماية دول المصب من الجفاف المدمر. نصت بشكل لا لبس فيه على أنها ليست اتفاقية لتخصيص المياه، واعترفت بوضوح بحق إثيوبيا في الاضطلاع بمشاريع مستقبلية على النيل الأزرق وفقًا للقانون الدولي المعمول به، وسمحت للأطراف بإعادة النظر في الاتفاقية في غضون 10 سنوات.

واليوم، بعد عام واحد، ما زالت المفاوضات تتعثر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وكشفت تصريحات إثيوبيا الآن السبب الفعلي لتخليها عن محادثات واشنطن: إثيوبيا ترفض أي اتفاق ملزم قانونًا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الجديد، مطالبة بإطار عمل من المبادئ التوجيهية غير الملزمة التي يمكن أن تغيرها حسب هواها. وهذا يتعارض مع اتفاقية عام 2015 بشأن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث.

على الرغم من أن البيانات السياسية لإثيوبيا تتحدث عن التزامها بعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مستشهدة بالمبدأ المشترك “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية”، فإن تصرفات إثيوبيا تقوض بشكل واضح، في الواقع، دور الاتحاد الأفريقي، وقد تجلى ذلك من خلال رفض إثيوبيا القاطع في الاجتماع الأخير في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أبريل، لمقترحات مشتركة متعددة من السودان ومصر لتمكين العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وذلك لأن إثيوبيا تفضل دورًا رمزيًا لرئيس الاتحاد الأفريقي على دور نشط.

كروت أمريكية

ويلوح عصر جديد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي المشترك في الأفق في إفريقيا والشرق الأوسط، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى القيادة الثابتة للولايات المتحدة. أحد الأمثلة على التغييرات المرحب بها التي تجتاح المنطقة هو اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، والتي كانت تذكرنا بمعاهدة مصر الرائدة مع إسرائيل – التي توسطت فيها الولايات المتحدة أيضًا – منذ أكثر من 40 عامًا.

ومن خلال الدبلوماسية المبدئية، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة، إذ تمتلك الولايات المتحدة النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا بنجاح على الانخراط بحسن نية في مفاوضات سد النهضة والامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة، والتي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها.

إن التماس الخبرة من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لدعم عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، سيكون ذا قيمة كبيرة في جعل المفاوضات تؤتي ثمارها في أقرب وقت ممكن.

وسيضمن هذا الاقتراح أيضًا عدم وجود مجال لتوجيه أصابع الاتهام بشكل خاطئ؛ لن يكون من المجدي تحدي حيادية كل هؤلاء الشركاء بقيادة رئيس الاتحاد الأفريقي، كما فعلت إثيوبيا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة.

الفرصة الأخيرة

ويمكن لواشنطن أن تنقذ مفاوضات سد النهضة الآن

منذ أن أعاقت إثيوبيا المفاوضات، تحتاج مصر إلى الولايات المتحدة للحفاظ على وصولها إلى نهر النيل.

في أوائل أبريل، أحبطت إثيوبيا عملية وساطة أخرى، هذه المرة بقيادة الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة متصاعدة على نهر النيل – حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة الإثيوبي الضخم والذي من شأنه أن يعطل مصدرًا رئيسيًا للمياه لمصر والسودان. وتمثل المفاوضات في ما وصفته وزارة الخارجية المصرية بـ “الفرصة الأخيرة” لإثيوبيا لحل النزاع المستمر منذ 10 سنوات.

ومع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد للمرة الثانية – وبالتالي تجاوز “الخط الأحمر الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – قد يكون الأمر متروكًا للولايات المتحدة للمساعدة في التوسط في حل سلمي ومنع الاضطرابات في المنطقة التي تتطلع بلا شك قوى التطرف والإرهاب إلى استغلالها.

إدارة بايدن، التي تدرس حاليًا أفضل سياسة لإدارة هذا الوضع، يجب أن تعمل الآن، إذ أن على المحك مستقبل النيل، شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين.

تحدٍّ دولي

وفي عام 2011، دون استشارة أي من جيرانها في اتجاه مجرى النهر، بدأت إثيوبيا في بناء سد خرساني يبلغ ارتفاعه 509 أقدام – كبير بما يكفي لخزان يمكن أن يخزن ضعف كمية المياه الموجودة في بحيرة ميد، أكبر خزان اصطناعي في الولايات المتحدة – على النيل الأزرق والذى يمثل جزءاً حيوياً من نهر النيل.

إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد، فقد يتسبب في إلحاق ضرر اجتماعي واقتصادي وبيئي لا يحصى في اتجاه مجرى النهر في مصر والسودان. في العام الماضي، في انتهاك لمعاهدة عام 2015، بدأت إثيوبيا عملية ملء أولية للسد. الآن، تتعهد إثيوبيا بالمضي قدمًا في مرحلة ثانية كبيرة من ملء الخزان هذا الصيف، وذلك من خلال رفض الدعوات إلى حل عادل وبما يتفق مع سياستها الراسخة المتمثلة في استغلال الأنهار الدولية من جانب واحد.

مخاطر حقيقية

وقطعت الصحيفة بأن التهديد الذي يشكله سد النهضة ليس افتراضيًا ولكنه حقيقي.

وقالت إن قطع إمدادات أساسية من المياه من شأنه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المنطقة. كواحدة من أكثر البلدان جفافاً في العالم، مع أقل من واحد على ستة عشرة من موارد المياه المتجددة مثل إثيوبيا، تواجه مصر بالفعل نقصًا حادًا في المياه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر.

في الواقع، يعيش المصريون حاليًا حوالي 50 في المائة تحت خط الفقر المائي، ومع قلة هطول الأمطار السنوية، فإن البلاد تعتمد بالكامل تقريبًا على نهر النيل للحصول على المياه المتجددة. لإدارة مثل هذه الظروف، تبنت مصر نظامًا وطنيًا لإعادة استخدام المياه عدة مرات في الزراعة، مما يحقق أحد أعلى كفاءة نظام الري الشامل في العالم.

وعلى الرغم من مزاعم إثيوبيا بأن مشاريع الطاقة الكهرومائية لن تسبب أي ضرر، فإن ملء وتشغيل سد إثيوبيا من جانب واحد من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا بسرعة لكل من مصر والسودان، مما يتسبب في أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية خطيرة، مما قد يجبر أعدادًا كبيرة من العائلات على ترك منازلهم. علاوة على ذلك، سيكون لسد النهضة أيضًا آثار ضارة على السد العالي في أسوان في مصر، وهو سد متعدد الأغراض، وهو أكبر مصدر للطاقة المتجددة في مصر ولا غنى عنه في تأمين الاحتياجات المائية لمصر والسودان. تشير الأمم المتحدة إلى أن كل انخفاض بنسبة 2 في المائة في المياه المتاحة يؤثر على مليون شخص.

قرصنة مائية

وجدت دراسة تأثير، أجرتها شركة “دليتريس” الهولندية ذات السمعة الطيبة، أن ملء سد النهضة من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى نقص المياه في مصر بأكثر من 123 مليار متر مكعب، وفي القطاع الزراعي وحده، كل 1 مليار متر مكعب من النقص في المياه، ستؤدي المياه الناتجة عن ملء السد أو تشغيله من جانب واحد إلى إجبار 290 ألف شخص على ترك العمل، وتدمير أكثر من 321230 فدانًا من الأراضي المزروعة، وزيادة 150 مليون دولار في الواردات الغذائية، وخسارة 430 مليون دولار من الإنتاج الزراعي.

وعليه، فإن التهديد الذي يشكله سد النهضة ليس افتراضيًا ولكنه حقيقي. في الوقت الحالي، يتسبب سد آخر بنته إثيوبيا في أضرار جسيمة في كينيا. كانت التداعيات شديدة لدرجة أن اليونسكو حذرت من انقراض بحيرة توركانا في كينيا. كانت هناك أيضًا تقارير وبحوث بشأن الإجراءات الإثيوبية الانفرادية الأخرى، بما في ذلك في حوض جوبا وحوض شابيل، دون التشاور المسبق مع الصومال، وتأثيرها السلبي الكبير.

هجرة وإرهاب

ويُظهر التاريخ أن التقدم على طول نهر النيل يمكن أن يكون هشًا، ويمكن أن يكون لنزاع واحد آثار ضارة تزعزع استقرار المنطقة وتصل إلى حلفائنا في الغرب. سيؤدي الفشل في حل المشكلة المتصاعدة بسرعة بشأن سد النهضة إلى تسريع الآثار المدمرة بالفعل لتغير المناخ في المنطقة، وإطلاق موجة من الهجرة غير الشرعية إلى الغرب، وفتح الباب أمام صراعات جديدة وحتى الإرهاب في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

ومن خلال الدبلوماسية المبدئية، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة، وتحقيق حل عادل لجميع الأطراف، وبذلك، في نهاية المطاف، حماية مصالحها الاستراتيجية مع ثلاثة حلفاء إقليميين مهمين.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة الصيحة