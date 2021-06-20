بسبب مطالعة العناوين والأخبار .. (فريشة) الصحف يحتجون على المجانية





احتج عدد كبير من فريشة الصحف بمنطقة السوق العربي الخرطوم من تجمع مجموعة من المواطنين كل صباح أمام الصحف التي يفترسونها أرضا لمطالعة العناوين الرئيسية (المانشيتات) وبعضهم يدقق لقراءة أخبار الصفحة الأولى،معتبرين ما يحدث تجاوزا لحدود الذوق والأدب .

*أسلوب غير حضاري*

من جانبه أكد البائع محجوب آدم لـ(كوكتيل): (مايحدث أمر مزعج للغاية وأسلوب غير حضاري لأنني أجلب الصحف لبيعها والاستفادة من أرباحها لكنني أتفاجأ كل صباح بمجموعة من المواطنين وهم يقفون من فوق رأسي لقراءة العناوين الرئيسية للصحيفة وبعضهم يصل لمرحلة أن يستأذن بأخذ الصحيفة لقراءة أخبار الصفحة الأولى وإرجاعها مرة أخرى.

*أسعار الصحف*

فيما أكد التوم مبارك الذي يقوم بفرش الصحف اليومية في موقف المواصلات العامة بإستاد الخرطوم :(أصبح الغالبية من المواطنين يحرصون علي مطالعة العناوين الرئيسية في الصحيفة وذلك بعد ارتفاع سعرها وأصبحت هذه عادة يومية ومن يشترون الصحيفة قلة وهو أمر مردوده المادي سيئ بالنسبة لنا لأنه يصادف أن يقف أمامك عشرة أشخاص لزمن طويل للقراءة ولايشتري الصحيفة سوى شخص واحد.

واتفق معه في ذات الرأي البائع عبدالجبار المرضي بأنه محتج من ذلك التصرف الذي يتضررون منه في أكل عيشهم، مضيفاً (ما ممكن نجلس بالساعات الطويلة في الشمس الحارة عشان نبيع ونربح ويجي المواطن يقرأ ببلاش)

*اعتراف بالخطأ*

حول الموضوع أوضح عدد من المواطنين الذين يطالعون الصحف بهذه الطريقة بأنهم لايملكون مالا كافيا يستطيعون من خلاله شراء صحيفة، مضيفين (نكتفي فقط بمطالعة العناوين ولا تهمنا التفاصيل التي غالبا ما نجدها في وسائل التواصل الاجتماعي ونحن نعلم تماما مدى انزعاج البائع من تصرفنا ذلك ولكن ليس باليد حيلة.

صحيفة السوداني