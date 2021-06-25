السودان..دعوات لإنجاح الحملة القومية لجمع جلود الأضاحي





يؤكّد وكيل وزارة الصناعة إسماعيل شمس الدين بإنّ قطاع الجلود واحدًا من القطاعات الاستراتيجية المهمة وهو ثروة قومية ضخمة.

أعلنت اللجنة العليا للإشراف والمتابعة للحملة القومية لجمع جلود الأضاحي، عن جاهزيتها لانطلاق حملة جلود الأضاحي في الخرطوم والولايات وتوفير كافة الإمكانيات التي ترفع من عملية التوعية والتدريب.

ودعت اللجنة في الوقت ذاته اللجان الشعبية في المدن والقرى ولجان المساجد في جميع ولايات السودان، المساهمة في إنجاح الحملة القومية لجمع جلود الاضاحي للعام ٢٠٢١م .

والجمعة، اجتمعت اللجنة العليا التنفيذية المعنية بالإشراف والمتابعة للحملة القومية لجمع جلود الأضاحي ،بمباني وزارة الصناعة ، بحضور ممثلي وزارة الثروة الحيوانية والمركز القومي لتكنولوجيا الجلود ومركز تحسين الجلود وممثلي المدابغ واتحاد الغرف الصناعية وعدد من المستشارين والخبراء والمهندسين في قطاع الجلود.

وأشار وكيل وزارة الصناعة إسماعيل شمس الدين إلى أنّ هذه الحملة تستهدف ما لايقل عن ثلاث مليون قطعة جلد ضان بالعاصمة و5مليون بالسودان خلال أيام عيد الاضحى المبارك ، يتم توفيرها للمدابغ لسدّ الفجوة التي تعاني منها في ظلّ تعثر المواد الخام.

وأضاف” هذه تعتبر ثروة قومية ضخمة تدر على البلاد ملايين الدولارات وتسهم في تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير نقد أجنبى لخزينة الدولة”.

ووجه الوكيل الى التدريب في مجال السلخ الصحيح والحفظ وتجميعه عبر المراكز المخصصة والمساجد من خلال لجان التغيير والخدمات بالأحياء.

وفي السياق، أوضح الخبير في تكنولوجيا الجلود قرشي عبد الله عضو اللجنة التنفيذية أنّ الجلود تعتبر ثروة قومية ذات قيمة عالية توفّر للدولة الكثير من العملات الصعبة في ظلّ تدني الاقتصاد بسبب الظروف الإقتصادية الحالية.

ودعا قرشي إلى توفير التدريب لشباب التغيير والخدمات في الأحياء والتوعية بأهمية عملية السلخ الصحيحة والحفظ والجمع للجلد حتى يصل المدبغة بصورة سليمة دون تلف للدخول في عمليات الدباغة والتصنيع.

يشار إلى أنّ اللجنة تضم كلّ من وزارتي الصناعة والثروة الحيوانية ومركز تكنولوجيا الجلود ومركز تحسين الجلود وشعبة المدابغ والصناعات الجلدية والأحذية وشعبة الجلود باتحاد الغرف الصناعية.

باج نيوز