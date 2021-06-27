الفاتح جبرا يكتب:قال أختونا قال !





ما طلعت علينا شمس يوم جديد الا وطالعنا ما لا يخطر على بال من عجائب وغرائب (كيزان السوء) الذين فيما يبدو أنهم قد أصيبوا بلوثة عقلية بعد أن نزع الملك والسلطان عنهم وتم قفل (البلف) فأصبحوا هائمين على وجوههم غير مصدقين بعد أن قال الشعب كلمته.

ما زالت البلاد ترزح تحت خراب الكيزان الممنهج حتى خرجوا علينا مرة أخرى بكيانات وتنظيمات تحت مسميات كثيرة تعمل على محاولة إعادة نظام حكمهم البغيض مرة أخرى في البلاد بصورة أو بأخرى في وضع يثير (الاستغراش) ، حقيقة لا أجد لهم وصفاً يملأ تلك المساحات من الدهشة المحيرة فكيف لهم التفكير في العوده والشوارع تضج بالهتافات ضدهم والنيابات ممتلئة بمجرميهم والسجون مكتظة بالمتهمين منهم في أبشع الجرائم في انتظار المحاكمة ؟

ما لفت نظر العبدلله ودعاه إلى كتابة هذا المقال هو عجيبة (جديدة) من عجائب وغرائب كيزان العصر الحديث وهو تنظيم سمى نفسه باسم مثير للضحك المفضي إلى الموت وهو (اختونا خلاص) وهو تنظيم يعمل على جمع توقيعات من الشعب لتفويض العسكر لاستلام الحكم وإسقاط الحكومة المدينة ، باي عقل يفكر هؤلاء الأشقياء؟ وأي شعب يخاطبون ويطلقون له مثل هذه الحملات الغبية ؟ الا يعيش هؤلاء القوم بين الشعب السوداني الذي شاهد وعايش فترة حكمهم المليء بشتى صنوف الفساد والإجرام ؟ الم يشاهد هؤلاء برنامج بيوت الأشباح مثلا؟

فهذا البرنامج وحده كفيل باسقاط هذه الشرذمة إلى أبد الآبدين في الدرك الاسفل من الجحيم الدنيوي والأخروي ، الا يدرك هؤلاء (القتلة) أن من يسعون إلى تفويضهم هم من يحفظ لهم الشعب إنسحابهم من ساحة عرينهم وتركهم لأبنائه صيداً سهلأ لمليشيات الجنجويد وكتائب الظل لتعمل فيهم قتلاً وإغتصابا ؟

ألم يشاهد هؤلاء القوم فضائحهم التي تتناقلها الفضائيات العالمية والإقليمية بكل اشمئزاز باعتبارها من أقبح ما فعله الانسان ضد أخيه الإنسان ؟ هل نسي هؤلاء القوم محرقة دارفور ومجزرة القيادة العامة ؟ هل نسيوا دمار أكبر مشروع في الوطن العربي والأفريقي وهو مشروع الجزيرة العملاق الذي تفرقت ممتلكاته بين اللصوص؟

هل نسيوا ما فعلتوه بحرائر هذا البلد العفيف اغتصاباً وحرقاً وقتلا؟ والكثير من الجرائم (الوسخة) التي قام بها هؤلاء الأراذل والتي تحتاج إلى آلاف المجلدات والأضابير .. أي نوع من البشر هؤلاء ؟ هل يعلموا بأنهم أصبحوا رجس من عمل الشيطان على الكل اجتنابه؟

إن كانوا على حق فليدافعوا عن أنفسهم أمام هذا الشعب في جريمة واحدة من تلكم الجرائم البغيضة ، الا يعلم هؤلاء أن صفة كوز أصبحت وصمة عار وتهمة فتحت فيها بلاغات من قبل هذا الشعب الذي تسعون لاعادة قبضتكم عليه مرة أخرى؟

نعلم جشع (القوم) وطمعهم وانعدام الشرف والذمة لديهم و نعلم أيضاً شغفهم للنهب والسلب و(المال الحرام) لكن ان يصلوا مرحلة (يدقوا البيوت ويجمعوا توقيعات) فهذه لعمري (مرحلة متأخرة) و (قوة عين) عجيبة !

الا يستحي هؤلاء القوم بعد أن نزع عنهم غطاء فسادهم فأصبحوا بأمر هذا الشعب حفاة عراة ؟ لماذا لا يتواروا خجلاً وقد فعلوا بهذا الشعب خلال ثلاثين عاماً ما لم يفعله (النجار في الخشبة) ؟

أي دماء يحملونها داخل أجسادهم النتنة وجلودهم التي نبتت من السحت حتى تمتلئ نفوسهم الخربة بكل هذا التفاؤل وهذه العزيمة فيعملوا جاهدين للعودة مرة أخرى بعد ما لفظهم الشعب في ثورة من أعظم الثورات ، هل ما زال القوم في طغيانهم يعمهون وفي أذهانهم صورة ذلك الشعب الذي تحمل ذلهم وهوانهم وبطشهم (ثلاثين عاماً) فقالوا (نحاول تااااني؟).

ثم ترى ما هو الشيء الذي شجعهم للخروج مطالبين بإعادة نظامهم الفاشي مرة أخرى؟ هل هو تماهي الحكومة معهم وتلطفها معهم في المحاسبة فنما إلى أذهانهم انهم يستطيعون العودة مرة أخرى عبر تفويض (عسكر السيادي)؟ .

بلا شك هم يعلمون ما يدغدغ مشاعر (العسكر) وسعيهم لتفويض الشعب لهم ويريدون اللعب على هذا (الوتر) واستغلال الفرصة بإعتبارها (عتبة أولى) في سبيل إستعادة (الملك الضائع) لكنهم نسيوا أن هذا الشعب واع لمثل هذه الأحابيل ولن تنطلي عليه مثل هذه الخطط (البلهاء).

أيها القوم.. الشعب الذي لفظكم (يتحداكم) ان تعودوا لحكمه مرة ولو راودتكم تلك الفكرة مجرد مراودة ناهيك عن السعي لها، فالشعب ليس كما تعتقدون او يعتقد (كباركم) بأنه يحمل (ذاكرة سمكية) حتى يسمح لكم بامتطاء ظهره واسراج سروجكم الملوثة بدماء ابنائه الشرفاء مرة أخرى، اتصفتم بكل ما هو مشين ومقيت ومقرف في لزوجة عجيبة غريبة تشمئز منها النفس البشرية وتقشعر لها الأبدان، تجردتم من كل ما يمت للانسانية بصلة مع هذا الشعب الأبي والآن تراودكم أحلامكم و(هلاويسكم) العودة لحكمه مرة ثانية ( قوة عين ما حصلت) .

وهل هنالك جرأة وقوة عين أكتر من إنكم تقولوا للحكومة (اختونا خلاص)؟.

هل انتم صم بكم عمي ولا تفقهون أن سبب خروج الشعب وثورته الآن هو سكوت هذه الحكومة العرجاء وعدم جزاءكم الجزاء الأوفى من قبلها؟ وتهاونها في القصاص منكم ومحاكمتكم على كل فسادكم وجرائمكم؟ الا تعلمون ان كل المواكب والمليونيات التي سيرها الشعب منذ عامين وحتى اللحظة كانت لملاحقتكم وتقديمكم للعدالة؟

هل تعلمون ان الحكومة التي رفعتم لها شعار(اختونا خلاص) هي الأرحم بكم على الاطلاق والدليل على ذلك انها تركتكم تعوون وتصيحون حتى الآن خارج القضبان ولو كانت حكومة ثورة حقيقية (وماليه هدوما) وتمثل ارادة الشعب الذي تريدون حكمه مرة أخرى كانت (ما خلت فيكم نفاخ النار)؟ كمان القصة جابت ليها (أختونا) ؟.

كسرة :

قال أختونا قال !

كسرات ثابتة :

• ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

الفاتح جبرا

صحيفة الجريدة