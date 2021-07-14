لفئات المتضررة من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة: تجار العملة، تجار الكرين وأصحاب معارض السيارات





القرارات الاقتصادية الأخيرة ستحد من تجارة العملة مشيت امبارح جمارك الحاويات سوبا ٤ برادات ٤٠ قدم تحمل ٦٥ طن أدوية الرسوم الجمركية فقط ٦٠٠ جنيه سوداني إعفاء بالكامل وتقريبا كل السلع الغذائية معفاة من الرسوم الجمركية حتى البامبرز والفوط الصحية عليها رسوم فقط ٣٪ زائدا VAT ١٧٪ وهذه تحصلها الجمارك لصالح مصلحة الضرائب…

هناك مشكلة بسيطة علمت جاري العمل على حلها بواسطة مجلس الوزراء وهي لبن الأطفال الرضع حيث تم الخلط بينه وبين لبن الأطفال فوق ٣ سنوات وسيتم تصحيح الوضع خلال ال ٢٤ ساعة القادمة بإعفاء لبن الأطفال الرضع من الرسوم الجمركية بصورة كاملة..

الفئات المتضررة من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تجار الكرين وأصحاب معارض السيارات كما أن القرارات الأخيرة دمرت تجارة العملة لأنه غير مسموح استيراد اي سلعة دون فورم im من البنك وان اي بضائع ستصل المواني والمطارات دون استيفاء شروط النظام المصرفي سيتم حجزها باورنيك ٣٣ جمارك وتصادر لصالح الدولة..

كتبه

عادل صديق