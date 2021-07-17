(50 %) من العاملون والموظفون يحجمون عن شراء خراف الاضحية





كشف استطلاع واسع اجرته مصادر وسط شريحتي العاملين والموظفين بالقطاع الحكومي والخاص عن ان نسبة 50 % من العاملين والموظفين بالدولة لايرغبون في شراء خراف الاضحية بسبب ارتفاع اسعارها .

واوضح عدد من المستطلعين ان غياب النقابات وتجميد فعاليتها كانت وراء ضياع حقوق الكثير من العاملين وقطع عدد من الموظفين انهم كانوا في السابق يقومون باستلام خراف الاضحية بفضل الجهود التي كانت تقوم بها النقابة بدلا عنهم في التنسيق مع الجهات المختصة التي تتعامل بنظام الاقساط المريحة والتي يتم خصمها لاحقا من راتب العامل او الموظف لفترات تصل في كثير من الاحيان الى العام .

واوضح عثمان ابراهيم احد العاملين في القطاع الخاص بقوله ، انهم ومنذ سقوط النظام البائد لم يفلح في شراء خروف الاضحية لاطفاله وقال، ان اسعار الخراف في الوقت الحالي يحتاج توفيرها الى معجزة واصبح الحصول على الخروف من سابع المستحيلات وقال ان ضمنت اليوم مبلغ الخروف سوف ادخره لليوم الاسود بدلا من إهداره في خروف اضحية ، غير انه استدرك بالقول صحيح ان الاضحية من الشعائر الدينية العظيمة ولكن يبقى الامرمرهونا بالاستطاعة .

وفي ذات السياق دعا رئيس مجلس ادارة الجهاز القومي لحماية المستهلك د.نصر الدين شلقامي الى ضرورة ان تكون اسعار الخراف في متناول المواطن حتي يتمكن المواطن من شرائها والتقرب بها الى الله ،واهاب شلقامي بجميع اصحاب المواشي بعدم المغالاة في الاسعار وان تكون وفق الربح المعقول مشيرا بحسب صحيفة الجريدة، الى اهمية قيام الموسسات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية بتحمل مسؤلياتها تجاه العاملين وعلى منظمات المجتمع المدني بادوار اكبر تجاه المجتمع تخفيفا لضغوط اعباء المعيشة ،كما اشار شلقامي لاهمية المحافظة على جلود الاضحية للإستفادة منها في دعم الاقتصاد خلال موسم الاضحية مطالبا وزارة الصناعة وغرفة الجلود ولجان المقاومة بالاحياء بتوعية المواطنين بالطرق الصحيحة للذبح والسلخ لجلود الاضاحي والتخلص الصحي من مخلفات الذبيح للمحافظة على صحة البيئة .

الخرطوم: (كوش نيوز)