



هل المتوفى بسبب “كورونا” شهيد؟.. الشيخ “الخثلان” يرد (فيديو) ردَّ عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، على سؤال حول حكم مَن مات بسبب فيروس “كورونا”، وهل يمكن احتسابه من الشهداء.

وقال الخثلان خلال برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن من مات بـ”كورونا” يُرجى أن يكون شهيداً لأنه في معنى مَن مات بالطاعون، لافتاً إلى أن النبي محمد ﷺ ذكر خمسة شهداء بينهم المطعون.

ولفت إلى أن وباء “كورونا” يُشبه الطاعون من جهة سرعة العدوى به، وأثره على البدن، والضرر الكبير الذي يلحقه بالمريض، كما أن البعض يعتبره نوعاً من أنواع الطاعون.

أخبار ٢٤