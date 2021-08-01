هل وجود النمل فى البيت دليل على الحسد؟





وتعليقًا على ما تردد قال الشيخ، أحمد صبرى، من علماء الأزهر الشريف، لـ ” اليوم السابع”: “النمل ليس دليل على وجود حسد في المنزل، ولكن إشارة إلى ضرورة تنظيف البيت، ولكن توجد علامات على وجود حسد في الإنسان مثل الشعور بالخمول رغم التمتع بالصحة، والشعور بكراهية البيت أو المذاكرة بالنسبة للطالب، بدون سبب واضح، والشعور بالضيق النفسى من الدخول البيت، وكذلك عند التحدث مع الزوج أو الزوجة، أو الأولاد أو حتى الذهاب إلى العمل، وكذلك كثرة التثاؤب”.

ومن العلامات الدالة على وجود حسد في المنزل أيضًا والتي أشار إليها صبري :”تكسير أي شيء في المنزل وتعطل الأجهزة بدون سبب، فهذه من علامات العين أو الحسد”.

وأوضح الشيخ أحمد صبرى، الفرق بين العائن والحاسد، قائلاً :” العائن هو الذى يحسد أي شيء عند رؤيته له، إنما الحاسد فهو الذى يحسد بمجرد سمع أي نعمة موجودة عند غيره، لذلك يعتبر الأخير أشد خطرًا من العائن”.

كثرة النمل

كثرة النمل

وذكر عدة طرق تساعد على حفظ الإنسان من الحسد، حيث قال :”يجب ترديد الأذكار الصباح والمساء، والرقية الشرعية من الحسد، ووهى سورة الفاتحة وأول خمس أيات من سورة البقرة، وأية الكرسى، وأخر آيتين من سورة البقرة، وسورة الإخلاص وسورة الفلق وكذلك سورة الناس، والدعاء الوارد عن النبى” صلى الله عليه وسلم”، والذى نصه: ” أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة”، بهذا الدعاء يكون الإنسان استوفى شروط الحفظ من الحسد والوقاية منه”.

وعن اللجوء لذبح الأضحية للوقاية من الحسد خاصة عند شراء أي شيء جديد، قال الشيخ أحمد صبرى:”إطعام الطعام يقى من كل الشرور والإثام لأنها علامة من علامات الصلاح أن يطعم الإنسان الفقراء والمساكين، كما تعلمنا من الرسول إن صنائع المعروف تقى صنائع السوء، فإطعام الطعام من صنائع المعروف، وليس علاج الحسد”.

وعن تعليق البعض الخرزات الزرقاء في المنزل، للوقاية من الحسد، قال الشيخ، أحمد:”هذه الأفعال لم يرد بها نص دينى وليست من الشرع الإسلامي، وكذلك الأفعال الأخرى مثل الخمسة وخميسة، لم يوصى بها النبى، الذى نهى حتى عن إتخاذ المصحف حجاب وكذلك تعليق الأيات القرأنية في المنزل بهدف الوقاية من الحسد، وكذلك الذبح عند شراء أي شيء جديد لن يقى من الحسد، و يجب أن يفعله الإنسان بغرض الإعتراف بفضل الله عليه”.

كيف تتخلصى من النمل فى المنزل؟

بعيدًا عن ارتباط النمل بالحسد من عدمه، تظل المشكلة مزعجة للغاية، ولكن هناك بعض الحلول الطبيعية للتخلص منها:

صابون اليدين

يمكن استخدام صابون اليدين للتخلص من المنزل، من خلال وضع ماء مع صابون، ورشه على مسارات النمل داخل المنزل، مما يجعل النمل ينفر من رائحته ويغادر المكان، وفقاً لما ذكره موقع ” healthline”.

الفلفل

ينزعج النمل من رائحة الفلفل سواء الأسود أو الأحمر (كايين)، ويمكن استخدامه للتخلص من النمل من خلال رشه على أماكن تواجده في المنزل.

النعناع

يعتبر النعناع طارد طبيعي للحشرات وفعالًا جدًا في صد النمل والحشرات الأخرى، مثل البعوض، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مزج 10 إلى 20 قطرة من زيت النعناع العطري مع كوبين من الماء، و رش الخليط حول الألواح والنوافذ في المنزل، مما يساعد في التخلص من النمل.

زيت شجرة الشاي

يساعد زيت شجرة الشاي في التخلص من النمل، من خلال مزج 5 إلى 10 قطرات من زيت شجرة الشاي مع كوبين من الماء، ورش الخليط على أماكن تواجد النمل، ويمكن غمس كرات قطنية في الخليط ووضعها في أماكن تواجد النمل.

صحيفة اليوم السابع