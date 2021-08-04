لجأت للسحر من أجل الزواج قبل 50 عامًا ثم تبت.. ماذا أفعل؟





رد أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، على سؤال حول الحكم في حالة سيدة لجأت إلى السحر قبل 50 عامًا من أجل الزواج ثم تابت.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن ما فعلته هو نوع من الشرك بالله وعليها بكثرة الاستغفار، ذاكرًا حديث الرسول ﷺ “،”من أتى كاهنًا أو عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة”.

وأكد أن ذلك يعد ذنبًا عظيمًا، حتى وإن لم يأخذ الشخص بحديث السحرة أو ينفذ وصاياهم، مشددًا على أن الإنسان يجب أن يلجأ إلى الله وحده بالدعاء لقضاء حاجته.

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