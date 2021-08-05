سوداني يتعرض لمحاولة سرقة تحت تهديد السلاح في شارع رئيس بالخرطوم





يا جماعه اتعرضت لي محاوله سرقه تحت تهديد السلاح.

بعد صلاه العشاء قدام جامع السيده سنهوري في شارع الستين بركنت منتظر زول قالي انا في الناحيه الجنوبيه للجامع وانا كنت في الناحيه الغربيه للجامع والناس طلعت يادوب من الصلاة بس نزلت مشيت لي نهايه الجامع من الناحيه الجنوبيه قلت اشوفو قاعد هناك ولا لا ورجعت ركبت العربيه بس اشوفليك زول موجه على الطبنجه وبكورك بصوت عالي ثابت في مكانك يازول وجو تاني نفرين برضو مطلعين طبنجات نزلت قالي نحن مشتهين فيك انت سارق العربيه دي

جيب المفتاح أبيت اديهو ختيتو في جيبي عمر طبنجتو والتاني برضو عمر الطبنجه قالي ارفع يدينك فوق راسك واقعد على ركبك والكلام دا قدام الجامع والشارع متحرك بس ضلام قتليهو دا ما اسلوب جهه نظاميه انتو حراميه في عمك طالع من الجامع قاليهم الحاصل شنو قالو ليهو مشتبهين في الزول دا قاليهم انتو شنو قالو نحن بوليس قاليهم انا ضابط جيش شوفو شغلكم دور عربيتو ومشي دا الوحيد الحضر الموقف.

المهم شالو رخصتي قتليهو وريني إثبات انك نظامي وراني استماره مع الضلام دا ماواضحه زاتو تتبع ياتو جهه زولي جا مفتكر الجماعه ديل انا بعرفهم المهم سلم عادي وسالو انت منو وساكن وين وبتعرف الزول دا من وين اسئله كدا طبعا الوقت دا دسو الطبنجات ورجعو لي رخصتي وانسحبو براحه انا مخلوع وماقادر اعرف اتصرف كيف المهم مشو بسرعه وانا كنت خايف على العربيه بس عرفت انهم حراميه دا ما اسلوب بوليس.

صراحه الزول لما عمر الطبنجه خشت فيني خلعه ماقدرت اركز في استماراتهم ولا جو بي شنو موتر ولا عربيه لكن واضح حراميه من اسلوبهم لو كنت ماثابت واديتهم المفتاح كان سرقو العربيه.

الكلام دا في شارع الستين قدام جامع السيده سنهوري والشارع متحرك بعد صلاه العشاء بالزبط

Tarek Mohammed

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