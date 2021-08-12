الفاتح جبرا يكتب: نشووووف !





نصب السيد مني اركو مناوي مساعد (الرئيس المخلوع) سابقاً، حاكماً لاقليم دارفور تنفيذاً لبنود اتفاق جوبا الاستسلامي والغريب في الأمر أنه تمت تسميته وتنصيبه حاكماً لإقليم دارفور قبل اجازة قانون الحكم الإقليمي من قبل المجلس التشريعي المؤقت، ولا أعلم كيف تم ذلك ولكن هكذا تتم الأمور مع قادة الحركات المسلحة الموقعين على ذلك الاتفاق دون مراعاة للقوانين أو الدساتير و الأغرب من ذلك كله هو إعطاء هذا الاتفاق حق السمو على الوثيقة الدستورية (المهترئة أصلاً) في وضع شاذ جداً لا يمكن أن يحدث إلا في ظل هذا النظام (الإنتيكة) الذي (يلت ويعجن) في كل شيء دون حسيب أو رقيب كأبهى مثال للدكتاتورية الجاهلة والحكم (الغشيم).

أقيمت الاحتفالات لتنصيب (المارشال مناوي) في مدينة الفاشر وحضرتها اعداد مهولة من البشر بدءاً من رأس الدولة (البرهان) إضافة لكل قيادات الدولة الأخرى والسفراء والبعثات الدبلوماسية والمنظمات وغيرها من الهيئات والكيانات الرسمية والشعبية.

تحركت بعض من تلك الوفود عبر ٧ طائرات واضعافها عبر وسائل النقل الأخرى أتوا الناس من كل فج عميق (الأعمى شايل المكسر) لحضور ذلك الحدث الاستثنائي (الفريد) الذي اهدرت في تجهيزه الآلاف المؤلفة من المليارات من أجل أن يجلس ذلك المناوي على كرسي الحكم .

ونحن نتابع هذا الحدث الفريد عبر (الشاشات) وكل وسائل الميديا الأخرى لابد أن نسأل أنفسنا (الأمارة بالسوء) : ما هي انجازات هذا (المناوي) حتى يتم تتويجه بكل هذه الحفاوة ؟ ماذا فعل لدارفور قديماً عندما قبض المليارات من الرئيس المخلوع وأين ذلك (الإعمار) الذي شهدته ؟

إن الحقيقة التي لا جدال حولها أن (دارفور) لم تر انجازاً واحداً حتى يذكر له من باب التكريم ولم تظهر على إنسانها أي آثار نعمة من تلك (الغمتات) التي لا يعلم أحد أين ذهبت !

ومنذ أن أتى (مناوي) متسلقاً على ظهر تلك الثورة (التي لم يساهم فيها بشيء) لم يهتم لأمر دارفور بالمرة فقد كان كل همه ان يبحث له عن كرسي للسلطة (بدل عن البنابر) التي تركتها لهم قحت (على حد تعبيره) فعلام هذا الإستقبال البذخي ؟ وهذه الأموال المهدرة؟ وأقليمه يعاني أزمات في كل شيء حتى مياه الشرب !

هذه الكرنفالات قد فضحت حقيقة تدليس الحكومة في ادعائها الفقر والعوز وانها لا تملك شيء وهي تحمل المواطن البسيط ما لا طاقة له به فمن أين لها بهذه الأموال الطائله وأياً كان مصدرها (تبراعات هبات) فقد كان من الممكن توفيرها وتوجيهها (على الأقل) على مخيمات اللاجئين هناك فأهلها أحق بتلك الأموال فهم من اخذوا وقتلوا تقتيلا وحرقت قراهم وشردوا وعذبوا فلماذا كل هذه البهرجه احتفالاً بهذا المارشال الانتهازي الذي ظل منذ قدومه للسودان مقيماً في الفنادق الفارهة ويصرف (بالدولار) على حساب دماء شهداء دارفور أولاً ، وأخيراً على دماء شهداء الثورة التي ضاعت (شمار في مرقة) .

لماذا كل هذا (البذخ) من أجل أن يجلس هذا المناوي على (الكرسي) ؟ رجل ما زالت دماء أهله تسيل في أودية دارفور حتى اللحظة فلم يكلف نفسه حتى بشجب تلك الاحداث المؤسفة التي تزهق فيها أرواح الأبرياء الذين تسلق بقضيتهم لهذه المناصب ؟ هل يستحق الرجل كل هذه (القومة والقعدة) وما هو إلا من بقايا ذلك النظام المشؤوم فمنذ ان عاد للمشهد حتى بدأ الدعوة الجهرية بعودة الكيزان اعداء الوطن والشعب واشراكهم في الحكم مرة أخرى ودماء (الثوار) لم تجف بعد فهل هذا الاحتفال جزاء لذلك الصنيع مثلاً؟

ما تم في هذا الاحتفال أعاد إلى أذهاننا صورة ما كان يحدث إبان ذلك العهد المشؤوم بحذافيرها فإلى متى يدار هذا الوطن بهذه العقلية الجاهلة المتطعشة دوماً للثروة والسلطة ولا مكان لحياة المواطن وبؤسه وفقره وشظف عيشه فيها؟

أين حق الشهداء وأسرهم المكلومة من هذا التكريم الذي أجلسه على هذا الكرسي؟ ألم يكونوا هم الأولى به؟ ثم أين هذا البذخ والناس بتموت من أجل جرعة ماء أو أكسجين ووزير المالية (يشتكي) للشعب السوداني من عوز وفقر خزينته؟ فإذا كانت البلاد فقيرة ومع ذلك تستطيع أن تجهز أموالاً طائلة كالتي ظهرت في تنصيب المارشال مناوي لماذا لا تجمعها لحفر آبار أو تشييد مستشفيات او اقامة مشاريع ذات عائد مالي ينفع البلاد والعباد بدلاً من سفكها في العصاير والوجبات الدسمة للضيوف و(الطيارات)؟

والسؤال الأخطر ترى ما هو السبب في وجود تلك الوفود الغفيرة من دول (محور الشر) والدول ذات المآرب الأخرى وما هو السر من وراء كل هذا الاهتمام البالغ بهذا الحدث مع انه شأن داخلي (بحت)؟ هل هي رسالة أخرى تعني انه أصبح لهم موطيء قدم جديد لنهب ما تبقى من ثرواتنا عبر (عميل جديد)؟ غايتو بقينا ما عارفين (الفترة الانتقامية) دي وادانا وين !

كسرة :

أها بقيت حاكم نشووووف ح تعمل شنو (ما تمشي تبلعا تاااااني) ؟

كسرات ثابتة :

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صحيفة الجريدة