فهد الأزرق: في بعض الشباب عشان ست الشاي جميلة بدفعو ليها اكتر من حقها





مرة في يوم من الايام راسي وجعني من الجبنه كلعادة بشرب لي كباية جبنه من بتاع قهوة وبمش طوالي اواصل في شغلي ما قاعد اشرب الجبنه من ستات الشاي ولا بحب القعاد معاهن زي باقي الشباب

اها جيت ماشي بشارع فيهو عدد من دكاكين ستات الشاي ومعاي صاحبي اسمو بهاء الدين قلنا نمش نشرب جبنه

جينا لست شاي كبيرة عمرها تقريبا 48 سنه وما عندها زبائين كتار زي ستات الشاي الصغار

شربنا الجبنه ماشاءالله جبنه كويسه شديد وطعمها سمح

في اثناء ما بنشرب في الجبنه قعدنا نتونس معاها

انا قلت ليها لي شنو ما عندك زبائين كتار

قالت لي الشباب بجو لستات الشاي الصغار والغير محترمات

انا هسي ارمله وعندي اطفال وخشيت السوق عشان اقدر اوفر لقمة عيش كريمه لي اولادي وساكنه بالاجار واهل اولادو ظروفهم صعبه

يعني هسي يا اخوي لو انا بلعب او بلب لبس فاحش كان الشباب ديل اصبحو زابئني وملو دكاني لكن انا لمن مرقت من البيت مارقه عشان اشوف رزقي واكل اولادي كلمة عيش حلال في الزمن الصعب دا

قلت ليها والله كلامك صحيح لو بتعملي كدي كان الشباب التفو حولك بس يا اخت سيري في طريقك دا ربنا يوفقك

قالت لي ما تنسى انا حافظه 7 اجزاء من القران الكريم وفي وقت الفراغ بفتح المصحف وبقراء والحمدلله علي كل حال رقم قلة الزبائين لكن اموري ماشه يومي بشتري حاجات البيت من سكر ولحم وبصل ودقيق ولبن وفحم ومما محوجه اولادي لي زول بس يا اخ نظره الشباب او الرجال بصفه عامه للمراة العاملة في السوق نظره شهوانيه واعتبرو اي مراة جات اشتغلت في السوق دي مراة عاهرة لكن في نساء اشرف من نساء قاعدات في بيوتن لان بكونن حافظات شرفن

قلت ليها كلامك صحيح وصدقا لكلامك دا في بعض الشباب عشان ست الشاي جميله بدفعو ليها اكتر من حقها وستات الشاي الكبار في العمر الشغالات من اجل اكل كلمة عيش كريمه ديل بدفعو ليهن اقل من حقهن علي العموم ربنا يوفقك ويبارك فيك وفي اولادك وانتو والله البستحقو الدعم والمساعدة لان انتن شريفات وعفيات وعصاميات ومكافحات

اتمنى من الشباب اذا دايرين قهوة او شاي يمشو يشربو من ستات الشاي الكبارفي العمر من اجل دعمهن

هشتاق

#انا_بشرب_قهوة_من_ست_شاي_مكافحه

#فهد_الأزرق

#إعلامي_وكاتب_قصص_قصيرة