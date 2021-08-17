زاهر بخيت الفكي يكتب : شاورت منو يا حمدوك..؟





في الحقيقة لا أدري من الذي شارك حمدوك في تشكيل الآلية (الوطنية) لحماية الانتقال وتنفيذ مبادرته، هذه اللجنة التي قال عنها حمدوك أنّها تمت بعد تشاور (عريض) لعكس التنوّع ولتمثيل أكبر عدد من المجتمع السوداني وقطاعاته المُختلفة، ولتحقيق أكبر قدر من التوافق، حقاً نتمنى أن يحدُث الانتقال بلا عراقيل وبسهولة لا يحتاج فيها السودان لهذه اللجنة ولا غيرها من اللجان التي قد تنبثق منها غدا، وللعلم فقط نقول أنّ من استطاعوا نقلنا من عهد الإنقاذ إلى عهد الحُرية، ما زالوا بيننا ولديهم القُدرة على حماية الانتقال للمدنية المنشودة.

ذكر السيد حمدوك أنّ الاختيار لها تمّ بعد تشاور عريض، والتشاور العريض هذا نفهم منه أنّهم لم يتركوا منطقة جُغرافية في البلاد إلّا وتشاوروا مع أهلها لاختيار أصحاب العطاء والكاريزما وأصحاب الكلمة المسموعة، ومن يستطيعون اقناع الناس (بالحُسنى) فيها بضرورة التوافق المنشود، وهؤلاء كُثر رُبما لم تُتاح لهم الفُرصة للمُشاركة (الرسمية) في لجان ما قبل وبعد الثورة، ولا وجود لأسماءهم في دفاتر الدولة، والوصول لهؤلاء ساهِل لو نزل من كوّنوا اللجنة من مكاتبهم الفخيمة وبحثوا بين الناس عمّن هو الأصلح لمثل هذه اللجان.

لم يمُر وقت طويل على اعلان أسماء اللجنة حتى رشحت الأخبار باعتذار الناظِر تِرِك رئيس المجلس الأعلى للبجا، ولحِق به السيد مني مناوي حاكم إقليم دارفور، واعتذارهما دليل على عدم مُشاورتهما وأخذ موافقتهما النهائية، فأين هو التشاور العريض الذي حدثتمونا عنه، ولدى تِرِك ومناوي قواعد جماهيرية في مناطقهما واعتذارهما دليل على رفض تلك القواعد للمُشاركة، وهكذا صرح تِرِك في بيانه المُتداول، ولمناوي رأي يدعم سؤالنا وهو يرى بأنّ المبادرة جاءت وفقاً لهوى ياسر عرمان مُستشار حمدوك السياسي، فمن اعتذر عن المُشاركة في اللجان بالتأكيد لن يقبل بمُخرجاتها.

لذلك سألنا في صدر المقال عن من شارك حمدوك في اختيار هذه الأسماء والواضح أنّ من اختاروها لم يُكلِّفوا أنفسهم عناء الاتصال المُباشِر بها، ولم يجتهدوا في السؤال عن حجم هذه الأسماء في مناطقها، وعن علاقتها بالمؤتمر الوطني الذي أقمتُم الدُنيا بالأمس القريب على والي القضارف الذي اتضح لكم مُشاركته للانقاذ، ولجان المقاومة في المناطق والأحياء (إن) كان لكُم من صلة بها تدُلكم على من يجب اختياره.

في وسط الأسماء المُختارة وجدنا إسم الناظر محمد سرور رملي مُرشح الدائرة (23) الريف الشمالي بحري عن حزب المؤتمر الوطني، ومن لا يعلم نقول أنّ محمد سرور من منطقة ود رملي المُدمّرة بكاملها بسبب فيضان النيل، والتي تقع على مرمى حجرٍ من مجلس الوزراء، وإن لم تخُني الذاكرة فهي من المناطق (المحظوظة) التي تشرّفت بزيارة حمدوك لها للوقوف على حجم أضرار الفيضان فيها، فهل تكرّم أحدُكم بزيارتها لسؤال أهلها عن أخبارهم بعد الفيضان وسؤالهم عن وزن الناظر عندهم، وهل يصلُح لهذه اللجنة المعنية بالتوافق وجمع الصف..؟

كان الله في عونك يا وطن.

صحيفة الجريدة