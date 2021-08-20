بسبب كثرة الجرائم والاحتيال في الخرطوم.. حكاية طريفة





الشعب السوداني فقد الثقة في كل الناس والله الليلة حصل لي موقف ماعارف اوصفو بشنو والله هل هو نتيجة نحسي وكجي انا ولا قضاء وقدر وانا في السوق لقيت لي واحد ببيع خواتم فضه عجبني خاتم كدا وشلتو دخلتو في اصبعي عشان اجربو وبقينا نتكلم في السعر بكم ومابكم قال لي الخاتم دا ب 3الف قلت ليهو نفصني قال لي شيلو ب 2ونص المهم مااتفقنا وعايز اطلع ليهو خاتمو ارجعو ليهو.

وسبحان الله مجرد مالخاتم دخل في اصبعي كأنو اصبعي كبوا ليهو خميره فار واتنفخ واتورم وقال اعرفو طلعوا مني الخاتم دا تاني وبقيت اجر وبتاع الخواتم يجر لمن اصبعي كب دم قلت ليهو عندك صابونه؟ قال لي صابونة شنو العندي؟ قلت ليهو طيب ارح ع المطاعم ديك بنلقي عندهم باقي صابونه اعملها في اصبعي عشان الخاتم يتزلق ف بتاع الخواتم شكا في انو انا حرامي وعايز انصب عليهو قام مسكني من لياقة قميصي وقال لي ارح قدامي ع المطاعم وكلم واحد يحرس ليهو باقي خواتمو ومشينا ل بتاع مطعم كدا لقيناهو ممحن ومهموم وخاتي يديهو في راسو قلت ليهو لو سمحت ياخال داير لي حتة صابونه اطلع بيها الخاتم دا ف الراجل رفع راسو عاين لي وعاين لبتاع الخواتم دا وهو مقبقني من هدومي وقال لينا دا اخر مااتوصلتوا ليهو في النصب والاحتيال؟ ياخ انا زاتي ماعندي حاجه تسرقوها مني ياها ديك حلة عدس ملانه من الصباح مابعت منها صحن واحد لو عايزين تشيلوها شيلوها وريحوني منها ياخ وفجأه غير رايو قال لي عايزين صابونه مش؟ دقيقه اجيبا ليكم ودخل جوه وانا وزولي دا مقبلين كدا نحاول في الخاتم مااشعر ليك الا بخرطوش اسود نازل في ضهري زي السيف قولة صررر انا خميت بتاع الخواتم في وشي ووقعت بيهو وقبل نفهم الحاصل وقع ليك فينا هبد بالخرطوش انا وبتاع الزفت دا ونحنا واقعين هرد لحمنا هرد وانا انكرش واتحيحي واكورك ليهو دقيقه ياخال افهمني وهو يقول لي افهمني انت وحاول حس بي اقول ليك مابعت صحن عدس واحد وتسمع صررر وبتاع الخاتم يبكي وينكرش ويقول احييي انا يايمه وماقادر يقوم ولاقادر يجري يخلي خاتمو عندي يعني موت موت .

المهم لمن الدق كتر علينا كربشنا كدا وقمنا جارين لانو سمعناهو يكورك ل بوليس شرق الزلط تعال ياجنابو بس جنابو البرجاهو منو انطلقنا جري الوحوش والزول العبيط دا ماسك في هدومي لمن وصلنا حته كدا وقفنا بتاع الخواتم قال لي وهو يبكي خليتك ل الله جيتني من وين انت املص لي خاتمي يازول ولا اقسم بالله اجيب لي منشار اقطعو ب اصبعو وكان جادي في اللحظه ديك لانو وصل مرحله من الغضب قرب يغمي عليهو قلت ليهو دقيقه خلاص امشي اشتري ليك صابونه من الدكان قال لي ليه اشتري لي صابونه ب 200جنيه؟ ذنبي شنو؟ تشتريها انت دا قلت ليهو خير ارح نشتريها .

مشينا اشتريت صابونه ومشينا المزيره بقي يشيل ويكب لي وانا اغسل في يدي بالصابونه لمن الصابونه قربت تكمل حتي خاتم الجن دا مرق من اصبعي جدعت ليهو خاتمو وقلت ليهو تاني داير مني شي؟ يلا طير اختاني قال لي طير اختاني انت اصبعك زي عود الطوريه الخاتم ليك شنو؟ المهم اتنابذنا زييينتي وبردنا بطنا في بعض واي واحد طار ع جهه وهسي اصبعي ورام ومنفخ ومحمبق زي بلح الشام وينتح زي القارصاني عقرب وجسمي كلو يشح من الدق انا ماعارف البحصل لي دا شنو اليومين ديل واقع فيني دق وجلد كدا ماطبيعي انا لسه السوطين الاخدتهن في عرس الجعليين مابرن وينتحن وهسي كمان اتجلد بخرطوش مويه اسود ممنوع دوليا؟ اللهم لا اعتراض ع حكمك يالله….

سليمان الجعلي