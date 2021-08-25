أوضاع مأساوية بمراكز تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية بالخرطوم





اشتكى عدد من المعلمين العاملين بمراكز تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية بالخرطوم من تردى بيئتها فضلاً عن قطوعات الكهرباء المستمرة . وقال المعلمون إنهم يعانون من ارتفاع درجات الحرارة فضلاً عن قلة دور “المصالي” وتردي دورات المياه.

وقال معلم بمركز تصحيح مادة التربية الاسلامية – مدرسة الخرطوم بحري النموذجية لـ(الجريدة): إن دور لجنة المعلمين السودانيين غائب تماماً وإنه لا يوجد ممثل لهم ، وأردف: عندما أتينا المركز لم نجد أحداً منهم سوى لافتات كتب عليها “لجنة المعلمين ترحب بكم” ، وأردف: في السابق كانوا يوفروا لنا وجبات وحوافز والآن غير موجودة ” وأشار الى استمرار قطوعات الكهرباء بالمركز نتيجة لعطل لم تتم معالجتة ” وطالب اللجنة والجهات الرسمية بالتدخل وتحسين بيئة العمل لهم.

من جهتها قالت نائب رئيس لجنة المعلمين السودانيين قمرية عمر لـ(الجريدة) إن تردي الاوضاع بمراكز التصحيح أمر مؤسف، ولا يساعد المعلمين في مهامهم، وتعهدت بأن اللجنة ستسارع بالتدخل في مركز تصحيح مادة التربية الإسلامية بمدرسة بحري النموذجية ، ومعالجة كل القصور فيه، وفي ردها على سؤال حول غياب اللجنة عن المراكز ذكرت: خصصنا لكل مركز مشرف من اللجنة يقوم بمتابعة الأوضاع في المراكز، وفيما يختص بالكهرباء نوهت الى أن مشكلة موجودة في كل السودان ووعدت بحل مشكلة تعطل الكهرباء بالمركز.

الخرطوم: أحمد جبارة

صحيفة الجريدة