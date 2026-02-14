روضة الحاج: يا سيدي ما جئتُ مادحةً فقط أمّلتُ صحبةَ من بمدحِكَمو شدا !

كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”: ماذا عساي أُضيفُ من بعدِ الذي قال الألى مدحوا الحبيبَ محمدا !

أنَّى لأحرفي القصيرةِ سيِّدي أن ترتقي المرقى العليَّ الأبعدا

أنَّى لها وهي العيَّيةُ منطقاً أن تستطيعَ تميُّزا وتفرُّدا !

أنَّى لها وهي القليلُ عديدُها ألَّا تُعيدَ المستعادَ مُجدَّدا

يا سيدي ما جئتُ مادحةً فقط أمّلتُ صحبةَ من بمدحِكَمو شدا !

جرَّبتُ حتي جفَّ حبري إنَّما ظلَّ الذي قد قلتُ لا يروي الصدى

وركضتُ في سهلِ الكلامِ لعلَّني أصطادُ معنىً في البلاغةِ أوحدا

لكنْ عجزتُ وأنت أرفعُ من مشتْ قدماه فوق الأرضِ يا علمَ الهدى