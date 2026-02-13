شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟

نشرت المذيعة والإعلامية السودانية, سهام عمر, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, سخرت فيها من الهزيمة القاسية التي مني بها فريق برشلونة, أمس الخميس.

وكان برشلونة, قد تجرع هزيمة مذلة وقاسية أمام أتلتيكو مدريد, برباعية نظيفة, في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا, أمس الخميس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت مذيعة قناة النيل الأزرق, السابقة وهي ترتدي “تشيرت”, أتلتيكو مدريد, وتلوح بأصابعها الأربعة في إشارة لهزيمة البارسا.

وكتبت سهام عمر, على الصورة: (والله الفكرة كانت توثيق ودلالة علي مرور اربعة سنوات علي تأسيس القناة الله يسامح الذكاء الاصطناعي اهلنا ببرشلونة رجاءا “ضعوا الكورة واطة” وهدوا اللعب شوية).

محمد عثمان _ النيلين