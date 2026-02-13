شاهد بالفيديو.. السياسي الراحل غازي سليمان: (لم أعد افرح لأن شعب السودان لم يفرح بعد وعلي الطلاق إبنتي “أم النصر” أرجل من 100 راجل)

أعاد الصحفي السوداني, خالد ساتي, نشر جزء من مقابلة تلفزيونية كان قد أجراها مع السياسي, البارز والمحامي, الشهير الراحل غازي سليمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقابلة التي تم بثها على فضائية أم درمان, قبل أكثر 12 عام, تحدث فيها السياسي, المعروف عن تفاصيل حياته الشخصية.

وقال غازي سليمان, الذي رحل في فبراير من العام 2014, في جزء من الحوار: (لم أعد افرح لأن شعب السودان لم يفرح بعد).

كما تحدث المحامي, الراحل, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, عن تربيته القويمة لأبنائه وقال: (علي الطلاق إبنتي “أم النصر” أرجل من 100 راجل).

محمد عثمان _ النيلين