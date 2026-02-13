بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة

في يوم حزين على محبي كرة القدم السودانية, بشكل عام وجمهور مدينة عطبرة, بشكل خاص ودع فريق الأمل عطبرة, الدوري السوداني, الممتاز رسمياً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن هدف التعادل الذي حققه الأمل عطبرة, في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام المتصدر المريخ, لم يشفع له بالبقاء بالدوري.

وفي ذات المجموعة حافظ الهلال كريمة, على مقعده بالممتاز, بعد فوزه على السهم الدامر, بهدف نظيف, وفي الوقت نفسه تمكن فريق الفلاح عطبرة, من حجز بطاقة التأهل الثانية خلف المريخ بعد فوزه على الأهلي مروي, بهدف دون رد.

ياسين الشيخ _ النيلين