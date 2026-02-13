بالفيديو.. عثمان ذو النون يحكي موقف مع “قحاتي” قابله في الشارع العام: (قلت ليهو البلد دي حلها الوحيد الأن في السلاح ولو قبلنا غير كدة نبقى “تيت تيت”)

حكى الناشط السياسي, المعروف عثمان ذو النون, مواقف قابلته في الشارع العام بحي “غبيرا”, بالمملكة العربية السعودية, مع بعض الشباب السودانيين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكى ذو النون, في بث مباشر له, موقفين أحدهم مع شاب كان يقود سيارته حاول الإساءة إليه بوصفه بعبارة “كوز”,

وآخر مع “قحاتي”, قابله مع بعض أصدقائه, وقال الناشط السياسي, أن قام بالرد على الأول بكلمات يستحي أن يقولها في اليث المباشر.

وعن “القحاتي”, قال ذو النون, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, الشاب طالبني بالمساهمة في انقاذ البلد, فقلت له أنني استنفرت وحملت السلاح لمدة عام.

الشاب كان يرفض إيقاف الحرب بالسلاح, وقال لي “الحل إلا بالسلاح؟”, وكان ردي عليه صادماً وقلت له: (البلد دي حلها الوحيد الأن في السلاح ولو قبلنا غير كدة نبقى “تيت تيت”).

محمد عثمان _ النيلين