ترقبوا في رمضان!.. قائمة أقوى المسلسلات المصرية

يشهد موسم الدراما المصرية في رمضان 2026 معركة شرسة على نسب المشاهدة، حيث تعود مسلسلات الـ30 حلقة بقوة لتتصدر المشهد الدرامي.

هذا العام يحمل مفاجآت كبرى: عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات، وخاتمة ملحمة “المداح” في جزئه السادس، وصراعات المافيا والميراث والانتقام. من الدراما الشعبية في حارات مصر إلى عوالم الفانتازيا والماورائيات، نرصد لكم القائمة الكاملة لأقوى المسلسلات المنتظرة في رمضان 2026.

مسلسل فن الحرب

بعد غياب دام 4 مواسم، يعود النجم يوسف الشريف بعمل يمزج بين الدراما النفسية والأكشن، حول شاب يتمرد على ثروة والده رجل الأعمال ليطارد حلم التمثيل، لكن وفاة والده في قضية نصب كبرى تحول حلم الفن إلى رحلة انتقام قاسية لكشف المستور. المسلسل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

أبطال مسلسل فن الحرب: يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم.

مسلسل المداح 6: أسطورة النهاية

يستمر النجم حمادة هلال في رحلته مع عالم الماورائيات في الجزء السادس، حيث يواجه “صابر المداح” أشرس معاركه في مواجهة قوى الشر التي يقودها فتحي عبد الوهاب في هذا الموسم الختامي. المسلسل تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أبطال مسلسل المداح 6: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي، هبة مجدي

مسلسل علي كلاي

ينتمي العمل إلى الدراما الشعبية التي تمزج بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، حيث يتتبع رحلة شاب ثلاثيني يمتلك موهبة فطرية في الملاكمة، وتتغير حياته جذرياً بعد دخول رجل أعمال في مساره، لتبدأ صراعات نفوذ وأسرار عائلية لا تنتهي. المسلسل تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أبطال مسلسل علي كلاي: أحمد العوضي، درة، انتصار، يارا السكري.

مسلسل درش

يعود النجم مصطفى شعبان إلى منطقته المفضلة في الدراما الشعبية بلمسة إنسانية مختلفة، حيث يجسد دور عامل عطارة يعود إلى حارته القديمة، لتنفجر في وجهه مفاجآت الماضي ويكتشف أنه لم يعش حياة واحدة بل حيوات مزدوجة ومعقدة. المسلسل تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

أبطال مسلسل درش: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب.

مسلسل رأس الأفعى

في قالب من الإثارة والتشويق المستند إلى وقائع حقيقية، يغوص المسلسل في كواليس صراعات الأجهزة الأمنية ضد قوى الإرهاب، في أحداث درامية متسارعة. المسلسل تأليف هاني سرحان، بمشاركة نسمة سمير في الكتابة وإخراج محمد بكير.

أبطال مسلسل رأس الأفعى: أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، ماجدة زكي.

مسلسل وننسى اللي كان

بعد نجاحات سابقة، تعود النجمة ياسمين عبد العزيز للتعاون مع النجم كريم فهمي في دراما رومانسية اجتماعية من تأليف عمرو محمود ياسين، تدور حول فرص الحياة الثانية وقوة الحب في مواجهة الزمن. المسلسل من إخراج محمود حمدي الخبيري.

أبطال مسلسل وننسى اللي كان: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي.

مسلسل على قد الحب

تطل النجمة نيللي كريم في دراما اجتماعية رومانسية تلمس تفاصيل الحياة اليومية، من خلال قصة مصممة حُلي أربعينية تتقاطع حياتها مع “شيف” يفتتح مطعمه بجوارها، لتنشأ بينهما علاقة إنسانية وسط أزمات الفقد والمسؤوليات العائلية. المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.

أبطال مسلسل على قد الحب: نيللي كريم، شريف سلامة، صفاء الطوخي، ميمي جمال

مسلسل فخر الدلتا

في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، ينقلنا المسلسل إلى قلب قرى الدلتا لنشهد رحلة شاب طموح يحلم باقتحام عالم الإعلانات في العاصمة، ليصطدم بتحديات القاهرة وفوارق الواقع في مفارقات ساخرة وإنسانية. القصة لعبد الرحمن جاويش، وإخراج هادي بسيوني، بمشاركة المخرجة ساندرا نشأت كمشرفة على الإخراج.

أبطال مسلسل فخر الدلتا: أحمد رمزي، كمال أبو رية، خالد زكي، تارا عبود

مسلسل أولاد الراعي

ملحمة عائلية تدور حول إمبراطورية “آل الراعي” التي بنيت من الصفر لتصبح رمزاً للنفوذ، لكن هذا الثراء يصبح لعنة حين تشتعل حروب الميراث بين الأبناء وتظهر أشباح الماضي لتصفية حسابات قديمة. المسلسل تأليف ريمون مقار ومجموعة من الكتاب، وإخراج محمود كامل.

أبطال مسلسل أولاد الراعي: ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي

مسلسل إفراج

يغادر عباس الريس السجن بعد 15 عاماً، ليبدأ رحلة مزدوجة بين الانتقام لزوجته المغدورة والتكفير عن ذنب يطارده، بحثاً عن صك غفران لا يمنحه إلا الأبرياء. المسلسل من كتابة أحمد حلبة وأحمد بكر ومحمد فوزي وإخراج أحمد خالد موسى.

أبطال مسلسل إفراج: عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد

مسلسل الكينج

يجتمع النجم محمد إمام مع الكاتب محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل في عمل يتوقع له تصدر “الترند”، من خلال شخصية «حمزة» العامل البسيط الذي يتحول إلى رجل أعمال تطارده مافيا دولية، ليجد نفسه وسط صراعات دامية.

أبطال مسلسل الكينج: محمد إمام، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع

مسلسل روج أسود

دراما نسائية اجتماعية تستعرض ملفات وقضايا من داخل أروقة محاكم الأسرة، مسلطة الضوء على قصص واقعية لنساء يواجهن تحديات مجتمعية وقانونية معقدة. المسلسل تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أبطال مسلسل روج أسود: رانيا يوسف، قاء الخميسي، مي سليم، داليا مصطفى

