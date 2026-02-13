مايا دياب تتألق بإطلالة ذهبية من توقيع جان لويس صبجي

كعادتها، لا تمرّ إطلالات مايا دياب مرور الكرام، بل تتحوّل إلى حديث الموضة ومواقع التواصل. هذه المرة، شاركت إطلالة جديدة من إطلالاتها في برنامج LetsDabke (يلا ندبك)، والتي اختارت فيها تصميماً جريئاً وملفتاً للأنظار من توقيع المصمم جان لويس صبجي، عكست فيه أسلوبها الدرامي الجريء الذي لا يشبه سواها.

تصميم خارج عن المألوف بلمسة مسرحية

اعتمدت مايا دياب بودي باللون السلموني بقصّة ضيقة أبرزت قوامها، ليأتي فوقه تصميم بأسلوب الفستان مزيّن بالكامل بشراريب ذهبية توزّعت بطريقة غير تقليدية، ما منح الإطلالة طابعاً فنياً لافتاً وحركة ديناميكية مع كل خطوة.

الشراريب الذهبية لم تكن مجرد تفصيل جمالي، بل عنصر أساسي أضفى جرأة وتميّزاً على التصميم، جامعاً بين الطابع الاستعراضي واللمسة العصرية الجريئة التي تليق بشخصية مايا.

تنسيق درامي مسرحي بالكاب

أكملت مايا الإطلالة بكاب طويل من قماش شبه شفاف باللون نفسه، ما أضفى بعداً درامياً ومسرحياً على اللوك، وعزّز حضوره القوي. ونسّقت معه صندلاً ذهبياً انسجم مع تفاصيل الشراريب، ليحافظ على تناغم الألوان بين السلموني والذهبي.

جمال برونزي دافئ

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شعر ويفي منسدل على الأكتاف، مع مكياج برونزي بلمسات نيود، عزّز دفء الإطلالة ومنحها توازناً بين الجرأة والأنوثة.

إطلالة جديدة تؤكد أن مايا دياب لا تبحث عن الأناقة التقليدية، بل تصنع أسلوبها الخاص بكل جرأة وثقة.

يُذكر أن مايا دياب تحب دائماً الظهور بالكاب على غرار إطلالتها المميزة في حفل جوي أووردز بالكاب الأسود.

مجلة لها