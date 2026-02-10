ترامب ينتقد عرض مغني الراب باد باني فى نهائى الـ «سوبر بول»: «إهانة لعظمة أمريكا»

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عرض مغنى الراب العالمى باد باني فى استراحة مباراة نهائى دورى كرة القدم الأمريكية «سوبر بول»، بين فريقى «نيو إينجلند باتريوتس» و«سياتل سى هوكس»، الذى قدمه فى سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا أمام 75 ألف متفرج.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»: «عرض استراحة السوبر بول سيء للغاية، من أسوأ العروض على الإطلاق! إنه عرضٌ لا معنى له، وإهانة لعظمة أميركا، ولا يُمثل معاييرنا فى النجاح والإبداع والتميز».

وانتقد ترامب باد بانى حيث كتب: «لا أحد يفهم كلمةً مما يقوله هذا الرجل، ورقصاته مقززة، خاصةً للأطفال الصغار الذين يشاهدون من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. هذا العرض بمثابة صفعةٍ لبلدنا، الذى يُحقق إنجازاتٍ وأرقامًا قياسية جديدة كل يوم، بما فى ذلك أفضل سوق أسهم وأفضل خطط تقاعد فى التاريخ!».

وتابع: «لا يوجد ما يُلهم فى هذا العرض الفوضوى بين الشوطين، وشاهدوا، سيحظى بتقييمات رائعة من وسائل الإعلام المُضللة، لأنهم لا يدركون شيئًا عما يجرى فى العالم الحقيقى. وبالمناسبة، يجب على دورى كرة القدم الأميركية (NFL) أن يُلغى فورًا قانون ركلة البداية الجديد السخيف. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!».

وكان أشعل مغنى الراب باد بانى، المسرح فى استراحة مباراة نهائى دورى كرة القدم الأمريكية «سوبر بول» أمس الأحد بأشهر أغانيه، التى يقدمها باللغة الإسبانية. وشارك فى الحفل عدد من النجوم الكبار، من بينهم ليدى جاجا وريكى مارتن.

وخلال العرض، وقال باد بانى: «حفظ الله أمريكا، سواء كانت تشيلى أو الأرجنتين»، ثم قام بسرد ​​أسماء أكثر من 20 دولة فى أمريكا الشمالية والجنوبية، وعرض أعلام العديد منها. ووقف بجانب علم الولايات المتحدة وعلم بورتوريكو، وهى إقليم تابع للولايات المتحدة، كما عرض رسالة مكتوبة على كرة قدم مدون عليها: «معاً نحن أمريكا».

كان حفل الـ«سوبر بول» الظهور الأول لـ باد بانى، بعد فوزه بجائزة أفضل ألبوم موسيقى حضرية، خلال حفل توزيع جوائز الـ «جرامى« عن ألبومه «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»، كما فاز بجائزته الثانية وهى «جرامى ألبوم العام» عن نفس الألبوم.

المصري اليوم