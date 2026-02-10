ليدي جاجا تفاجئ الحضور في حفل الـ «سوبر بول» أمام باد باني

شاركت النجمة ليدي جاجا، في إحدى فقرات إحياء حفل نهائي دوري كرة القدم الأمريكية «سوبر بول»، بين فريقي «نيو إينجلند باتريوتس» و «سياتل سي هوكس»،في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا أمام 75 ألف متفرج، إذ فاجأت «جاجا» الحضور بظهورها في الحفل، بالتعاون مع نجم الراب العالمي باد باني.

وقدمت ليدي جاجا أغنيتها «Die With a Smile»، في فقرة استعراضية لاقت إعجاباً من الحاضرين في المباراة، وحرصا «جاجا» وباد باني على الرقص معًا عقب الانتهاء من فقرتها.

كما قدم باد باني حفل المباراة بمجموعة من أغانيه وفقرة استعراضية أشعلت حماس الجمهور،والذي رفع باني خلاله العلم البورتريكي، ووجه رسالته قائلاً : «هذه هي أمريكا، «الحب أقوى من الكراهية».

«سوبر بول» هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في أوائل فبراير، وتُعد هذه المباراة التتويج للموسم العادي،الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه.

وأحرز فريق «سياتل سي هوكس» اللقب هذا العام، بتغلبه على فريق «نيو إينجلند باتريوتس» بنتيجة 29-13، إذ أنه اللقب الثاني للفريق بعد تحقيقه له عام 2014.

وكان حفل الـ«سوبر بول» الظهور الأول لـ باد بانى، بعد فوزه بجائزة أفضل ألبوم موسيقى حضرية، خلال حفل توزيع جوائز الـ «جرامي« عن ألبومه «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»، كما فاز بجائزته الثانية وهى «جرامى ألبوم العام» عن نفس الألبوم.

وفي نقس الحفل، حصدت ليدى جاجا جائزة «جرامى Best Pop Vocal Album» عن ألبومها «MAYHEM».

وأقام حفل توزيع جوائز الجرامى، فعاليات الدورة 68، تقديم الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، يوم 2 فبراير الجاري، وشهد الحفل تكريم أفضل الألبومات والأغانى والمطربين خلال العام، إذ بدأ الحفل بتقديم الثنائى العالمى روزى وبرونو مارس الأنفاس لأغنيتهما «APT»، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

المصري اليوم