المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ينشر التقرير الأول لسجل السرطان الخليجي

أصدر المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تقريره الأول لسجل السرطان الخليجي للفترة 2020-2013م، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات الترصد الوبائي، وتطوير قواعد البيانات الصحية الداعمة لصنع القرار.

ويأتي إطلاق هذا التقرير الذي يُعد أول إصدار إقليمي مُنسّق، تأكيدًا على التزام المركز بدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الوعي، وتكثيف المبادرات المشتركة في الوقاية من السرطان ومكافحته؛ بما يواكب الأولويات الصحية لدول مجلس التعاون، ويعزّز جاهزية الأنظمة الصحية للتعامل مع تحديات الأمراض غير السارية.

ويُعد هذا الإصدار محطة مهمة نحو تطوير مخرجات السجل الخليجي للسرطان، ودعم التخطيط الصحي المبني على الأدلة؛ بما يُسهم في تعزيز التكامل الخليجي، وتوجيه البرامج الوقائية وفق احتياجات المنطقة.

كما يأتي ذلك تعزيزًا لمواصلة العمل مع الشركاء في الدول الأعضاء لتطوير السجلات الصحيّة المتخصصة، ودعم بناء منظومة معلومات صحيّة خليجية متكاملة تخدم أهداف الصحة العامة؛ لتحسين جودة الحياة في دول مجلس التعاون.

جريدة المدينة