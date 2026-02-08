3 عادات غذائية للحد من الانتفاخ وبطء الهضم المرتبطين بفصل الشتاء

غالباً ما يعني فصل الشتاء وجبات دافئة، وأطعمة مريحة، وروتينًا أبطأ بالنسبة للكثيرين، ولكنه يجلب معه أيضًا شكوى شائعة من الانتفاخ وبطء الهضم ، حيث يشعر الكثيرون بثقل في الجسم، وكثرة الغازات، واضطراب في حركة الأمعاء، ويشير الخبراء إلى أن تباطؤ الجهاز الهضمي في هذا الفصل يعود إلى انخفاض النشاط البدني، وقلة شرب الماء، وزيادة وزن الطعام المتناول، وفقًا لتقرير موقع “Onlymyhealth”.

ويشدد خبراء التغذية على أن التغييرات الغذائية البسيطة قد تُسهم بشكل كبير في تحسين صحة الجهاز الهضمي وهضم الطعام خلال فصل الشتاء، فلا يتطلب الأمر تغييرًا جذريًا في النظام الغذائي، بل يكفي اختيار الأطعمة الصحية واتباع عادات غذائية سليمة.

أفضل الطرق للحد من الانتفاخ وبطء الهضم المرتبطين بفصل الشتاء

إليك أفضل ثلاث نصائح معتمدة من الخبراء للتغلب على انتفاخ الشتاء وضمان عدم تباطؤ عملية الهضم:

تناول الأطعمة الدافئة وسهلة الهضم

يؤدي الطقس البارد بطبيعته إلى إبطاء استجابة الجسم الهضمية، لذلك فإن تناول الأطعمة الدافئة والمطبوخة يُعد خيارًا مناسبًا وأسهل على المعدة والأمعاء للمعالجة، مقارنة بالوجبات الباردة أو النيئة، مثل الشوربات خاصة شوربة الخضار، وأيضًا والخضراوات المُحضرة بطريقة خفيفة، فهذه من أفضل الأطعمة في فصل الشتاء، وكذلك الشوفان.

ويُساعد الطهي على تليين الألياف وبنية النباتات في الخضراوات، ما يُحسن امتصاص العناصر الغذائية ويُقلل من الأعراض المزعجة مثل الغازات والانتفاخ، وتميل الوجبات الدافئة أيضًا إلى أن تكون أكثر إشباعًا، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والمعالجة والدهنية التي تسبب إبطاء عملية الهضم، وتجعل الناس يشعرون بثقل أكبر.

زيادة الألياف بالطريقة الصحيحة

تلعب الألياف دورًا بالغ الأهمية في عملية الهضم الصحي وحركة الأمعاء المنتظمة، ومع ذلك، يُعد فصل الشتاء أسوأ وقت لإثقال الأمعاء بالأطعمة النيئة الغنية بالألياف مثل السلطات والخضراوات غير المطبوخة، والتي قد تزيد من الانتفاخ في بعض الأحيان، والسر يكمن هنا في اختيار مصادر الألياف المطبوخة والقابلة للذوبان بدلًا من الإفراط في تناول الألياف الخام، ومن أفضل خيارات الألياف فى فصل الشتاء ما يلي:

– تناول الخضراوات المطبوخة بدلاً من السلطات النيئة.

– تناول فواكه مثل البابايا والتفاح والكمثرى.

– الحبوب الكاملة مثل الأرز البني.

– العدس والفاصوليا مطبوخة جيدًا.

ويشدد خبراء التغذية في هذا الشأن على أهمية التحضير خاصة بالنسبة للبقوليات قبل الطهي، حيث يجب نقع الفاصوليا والعدس للتأكد من نضجهما جيدًا، ما يساعد على تكسير المركبات المسببة للغازات ويجعلهما أسهل في الهضم، كما أن زيادة الألياف تدريجيًا، بدلًا من إضافة كمية كبيرة فجأة، يمنع أيضًا الغازات الزائدة وعدم الراحة.

حافظ على رطوبة جسمك

يقل استهلاك الماء عادةً خلال فصل الشتاء لأننا نشعر بعطش أقل، ومع ذلك، يُعد الجفاف أحد أكبر أسباب الإمساك والانتفاخ، ويساعد تناول كمية كافية من السوائل على الحفاظ على تسهيل عملية الإخراج المعوي بدلًا من الماء البارد، لذلك اختر:

– الماء الدافئ خلال النهار.

– مشروبات الأعشاب.

– مرق خضار خفيف.

وبجانب ذلك يجب اتباع عادات غذائية صحية من خلال اختيار الأطعمة المناسبة، بجانب تناول الطعام ببطء، وتجنب الإفراط فى تناول الطعام ليلًا، والحفاظ على مواعيد منتظمة لتناول الوجبات، وهذه العادات البسيطة تقلل من الضغط على الجهاز الهضمي وتحسن امتصاص العناصر الغذائية.

اليوم السابع