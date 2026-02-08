اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام

توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة قوية بين الصحة النفسية وصحة العظام، حيث اعتبرت الجسم بمثابة شبكة فسيولوجية حقيقية تربط بين الدماغ والهيكل العظمي بتفاعلات دقيقة ومعقدة.

ونوهت الدراسة التي أجريت في الصين بأن هذا التزامن ليس مصادفة، بل يعود إلى روابط جزيئية وخلوية مشتركة تجعل من محور العظام والدماغ حلقة وصل محتملة بين الحالتين.

ولفتت إلى أن العظام بدورها ليست مجرد دعامة للجسم، بل هي عضو نشط بيولوجياً، كما أن العظام قادرة على إفراز هرمونات تؤثر في أعضاء بعيدة من بينها الدماغ.

واعتبرت أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة لفهم أعمق للعلاقة بين الجسد والنفس، وقد تمهّد مستقبلًا لأساليب علاجية مبتكرة تتعامل مع الاكتئاب وهشاشة العظام.

أخبار24