ابتكار بخاخ أنفى يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا

طور باحثون من مختبرات لايدن في هولندا بخاخًا أنفيًا للوقاية من الإصابة بفيروسات الأنفلونزا، وأظهر نتائج واعدة فى تجارب سريرية أولية على البشر.

ووفقا لموقع “Medical xpress”، تعد الأنفلونزا الموسمية عدوى تنفسية حادة تصيب ما يصل إلى مليار شخص سنويًا، وتتسبب فى مئات الآلاف من الوفيات، ورغم فاعلية لقاحات الأنفلونزا إلا أنها لا تتجاوز 50%، وفقًا للبيانات التاريخية.

هناك طريقة أخرى لمحاولة معالجة الأنفلونزا وهي الأجسام المضادة، وهي بروتينات تحاكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات، ولكن هذه أيضاً حققت نجاحاً محدوداً.

كيف يعمل البخاخ الجديد؟

يعمل علماء من مختبرات لايدن فى هولندا على نهج مختلف، وهو ابتكار رذاذ يُرش مباشرة على فتحتي الأنف لمنع دخول الفيروس. ونُشرت أبحاثهم فى مجلة ساينس ترانسليشنال ميديسين.

ويحتوي الرذاذ على جسم مضاد يُسمى CR9114، وعلى عكس اللقاحات التقليدية التي لا تستطيع التعرّف إلا على سلالات مُحدّدة من الأنفلونزا، فإنّ CR9114 قادر على التعرّف على جميع أنواع الأنفلونزا A وB تقريبًا ومنعها.

بعد نجاح التجارب التي أجريت على الفئران والقرود، والتي حمى فيها الرذاذ الحيوانات من العدوى، أجرى الباحثون اختبارات أولية على 143 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

تلقى متطوعون أصحاء جرعة واحدة أو جرعتين يوميًا لمدة أسبوعين لاختبار سلامة الدواء وكيفية انتقاله في الجسم (الحركية الدوائية)، و قاس فريق البحث مدة بقاء الأجسام المضادة في الأنف عن طريق جمع عينات في أوقات مختلفة، كما وضعوا عينات أنفية في أطباق مخبرية تحتوي على فيروسات إنفلونزا حية لمعرفة ما إذا كان CR9114 قادرًا على تحييد العدوى.

الجرعات المثلى والخطوات التالية

لم تُسجّل أيّة آثار جانبية خطيرة لدى أيٍّ من المشاركين، وكانت الجرعات مرتين يوميًا هي الأمثل، لأنّ الأنف يُنظّف نفسه تلقائيًا باستمرار، ويبلغ نصف عمر الجسم المضاد ثلاث ساعات، وحتى بعد بقائه في الأنف، ظلّ الجسم المضاد فعّالًا تمامًا، وقضى على كلٍّ من فيروسي الإنفلونزا A وB.

كان أحد أكثر النتائج إثارة للإعجاب هو أن رش الأجسام المضادة مباشرة في الأنف، أدى إلى تركيزات للأجسام المضادة في بطانة الأنف أعلى، بما يصل إلى 4600 مرة من طرق الحقن الوريدي التقليدية وبجرعات أصغر.

على الرغم من أن البحث واعد، إلا أن العلماء ما زالوا بحاجة إلى تأكيد مدى فعالية رذاذهم ضد العدوى الطبيعية، وما إذا كان يمنع الفيروس من الانتشار بين الناس.

اليوم السابع