8 علامات تنذر بمشكلات في الأمعاء لا ينبغي تجاهلها

من متلازمة القولون العصبي إلى مرض التهاب الأمعاء، تُشكل مشكلات الأمعاء تحديًا حقيقيًا وتُسبب مجموعة من الأعراض المزعجة، والتي قد تكون منهكة أحيانًا، ولكن عند تشخيصها في مراحلها المبكرة ستساعدك على تحديد المشكلة ووضع خطة علاجية، وفقًا لتقرير موقع “Ndtv”.

8 علامات تشير إلى أمراض الأمعاء الشائعة:

متلازمة القولون العصبي

يُعد الانتفاخ أحد الأعراض المبكرة الشائعة لمتلازمة القولون العصبي، وهذا الشعور بعدم الراحة، والذي قد يشمل انتفاخًا واضحًا في البطن وغازات زائدة، غالبًا ما يزداد سوءًا على مدار اليوم.

ارتجاع المريء

أولى علامات الارتجاع الحمضي شيوعًا هي الشعور بحرقة في الصدر، ويُعرف هذا الشعور أيضًا بحرقة المعدة، وغالبًا ما يحدث بعد تناول الطعام، أو أثناء الاستلقاء، أو الانحناء، وينشأ هذا الشعور المؤلم في الجزء العلوي من البطن وقد يمتد إلى الحلق.

عدم تحمل اللاكتوز

تتمثل أولى علامات عدم تحمل اللاكتوز عادةً في الغازات والانتفاخ، والتي تظهر بعد 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول منتجات الألبان، وتحدث هذه الأعراض لأن الجسم يفتقر إلى كمية كافية من إنزيم اللاكتاز لهضم اللاكتوز، مما يؤدي إلى تخمره في الأمعاء.

حساسية الجلوتين

يُعد الانتفاخ والغازات وعدم الراحة في البطن بعد تناول الخبز مباشرةً من العلامات الشائعة لحساسية الجلوتين، وتحدث هذه الأعراض نتيجة لصعوبة هضم الجلوتين في الجسم، مما يؤدي إلى التهاب أو إسهال أو إمساك.

فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة

يُعد الانتفاخ وتمدد البطن من أكثر أعراض فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة شيوعًا، وعادةً ما تتفاقم هذه الأعراض بعد 30 إلى 60 دقيقة من تناول الطعام أو مع مرور الوقت خلال اليوم، ويحدث ذلك نتيجة لتخمير البكتيريا الزائدة للكربوهيدرات، مما يُنتج غازات تُسبب ألمًا وعدم راحة في البطن، بالإضافة إلى الانتفاخ.

قصور البنكرياس

غالبًا ما يكون الإسهال الدهني أولى علامات قصور البنكرياس الإفرازي، يتميز ببراز شاحب اللون، دهني، وذو رائحة كريهة للغاية، وهذا يدل على ضعف هضم وامتصاص الدهون.

الإمساك

يعتبر الإمساك من أبرز مشكلات الأمعاء، وتشمل العلامات التحذيرية المبكرة صعوبة التبرز وقلة عدد مرات التبرز، وألم البطن أو الانتفاخ.

الشق الشرجي

أولى علامات الشق الشرجي هي ألم حاد وشديد أو تمزقي أثناء التبرز، ويتبع ذلك عادةً ظهور دم أحمر فاتح على البراز، بالإضافة إلى حرقان أو حكة قد تستمر لساعات بعد ذلك.

يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

اليوم السابع