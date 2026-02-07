الشعر الأبيض فى العشرينات.. هل له أسباب مرضية

يرتبط الشيب عادة بالتقدم في السن، إلا أن عدة عوامل قد تُسهم في ظهوره قبل سن الشيخوخة، فبينما يبدأ الشيب الطبيعي للشعر عادةً في منتصف الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات لدى فئات عمرية أخرى، يلاحظ العديد من الشباب في سن العشرين، ظهور خصلات بيضاء نتيجة لمزيج من العوامل الداخلية والخارجية، وفقًا لموقع “Healthsite”.

وتلعب الوراثة دورًا هامًا في تحديد سن ظهور الشيب، إلا أن عوامل خارجية أخرى قد تُسرع هذه العملية، وفيما يلى.. الأسباب المحتملة للشيب في العشرينات من العمر، وبعض الحلول الفعالة التي قد تُساعد في ذلك:

الشيب في العشرينات: تعرف على الأسباب المحتملة

علم الوراثة

يُعد التاريخ العائلي العامل الرئيسي في تحديد توقيت ظهور الشيب، فإذا كان الشيب قد ظهر مبكرًا لدى والديك أو أجدادك، فقد تواجه أنت أيضًا نفس المشكلة.

التوتر

التوتر المزمن أشد ضررًا مما تتصور، فهو يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، ويساهم في ظهور الشيب، ورغم أن الآلية الدقيقة غير واضحة، يُعتقد أن التوتر المزمن يؤثر على الخلايا المنتجة للميلانين في بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى الشيب المبكر، إضافة إلى ذلك، يُحفز الإجهاد الشديد طويل الأمد إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والنورأدرينالين، التي قد تُستنزف الخلايا الجذعية المسئولة عن صبغة الشعر.

التدخين

ربطت الأبحاث بين التدخين والشيب المبكر، إذ يُمكن أن يُسرع شيخوخة بصيلات الشعر من خلال الإجهاد التأكسدي، كما أن السموم الموجودة في السجائر تُلحق الضرر ببصيلات الشعر وتُقلل من إنتاج الميلانين.

نقص التغذية

قد يُساهم النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الفيتامينات الأساسية، وخاصة فيتامينات ب12، د3، وهـ، في ظهور الشيب المبكر، كما يرتبط انخفاض مستويات المعادن مثل الحديد والنحاس والزنك والكالسيوم في كثير من الأحيان بظهور الشيب المبكر.

الحالات الطبية

يمكن أن تؤثر بعض المشكلات الصحية، مثل أمراض المناعة الذاتية (مثل البهاق)، واضطرابات الغدة الدرقية، وغيرها، على تصبغ الشعر .

التغيرات الهرمونية

وقد تساهم التقلبات الهرمونية، التي غالبًا ما ترتبط بحالات مثل الحمل أو انقطاع الطمث، في حدوث تغيرات في لون الشعر.

التعرض للمواد الكيميائية

يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لمنتجات الشعر القاسية أو المعالجات الكيميائية المتكررة إلى تلف الشعر ويساهم في فقدان صبغته “لونه”.

بعض الاستراتيجيات التي يمكن تجربتها للوقاية

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن يُساعد في الحفاظ على صحة الشعر، احرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب والحديد ومضادات الأكسدة، كما يُنصح بتناول كمية كافية من البروتين لدعم نمو الشعر الصحي.

تقليل التوتر

يمكن أن يكون الانخراط في أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو التمارين الرياضية مفيدًا، كما أن أخذ فترات راحة منتظمة وتخصيص وقت للاسترخاء يساعد أيضًا.

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين لا يمكن أن يحسن صحتك العامة فحسب، بل قد يبطئ أيضًا من ظهور الشيب.

استشارة الطبيب المختص

إذا كان الشيب المبكر مصدر قلق كبير، فإن استشارة طبيب الأمراض الجلدية يمكن أن توفر رؤى وعلاجات شخصية.

الحد من التعرض للمواد الكيميائية

إذا كنت تستخدم منتجات الشعر، فاختر تلك التي تحتوي على مكونات طبيعية وقلل من استخدام المواد الكيميائية القاسية.

المكملات الغذائية

تتوفر مكملات غذائية تدعي أنها تعزز صحة الشعر، وقد يكون البيوتين وحمض الفوليك والفيتامينات المتعددة الأخرى مفيدة، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء بأي نظام جديد.

إن فهم العوامل المختلفة التي تساهم في ظهور الشيب يمكن أن يمكّن الأفراد من اتخاذ خطوات استباقية في إدارته، بغض النظر عن العمر.

هل يمكن علاج الشيب المبكر؟

– إذا كان الأمر وراثيًا، فعادةً لا، لأنه عامل غير قابل للتعديل.

– أما إذا كان السبب متعلقًا بالتغذية أو التوتر، فهناك احتمال في العلاج خاصة إذا تم اكتشاف المشكلة مبكرًا ومعالجة النقص أو خفض مستويات التوتر، فقد يعود الشعر الجديد الذي ينمو من تلك البصيلة إلى لونه الطبيعي.

اليوم السابع